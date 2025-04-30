На телеканале "Россия 1" покажут фильм о Путине
Премьера состоится 4 мая
30 апреля 2025, 22:30, ИА Амител
На послании Путина Федеральному Собранию / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
Новый документальный фильм о президенте РФ Владимире Путине покажут 4 мая на телеканале "Россия 1", пишет РИА Новости со ссылкой на программу передач.
Выход фильма о российском лидере анонсировал его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
"Совсем скоро на телеканале "Россия" выйдет фильм про Путина, про то, как он 25 лет руководит нашей страной", – сказал он в ответ на вопрос о том, какой глава государства в обычной жизни.
Представитель Кремля отметил, что фильм создавали очень талантливые люди.
Показ ленты запланирован на 21:00.
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