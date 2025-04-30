На телеканале "Россия 1" покажут фильм о Путине

Новый документальный фильм о президенте РФ Владимире Путине покажут 4 мая на телеканале "Россия 1", пишет РИА Новости со ссылкой на программу передач.

Выход фильма о российском лидере анонсировал его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

"Совсем скоро на телеканале "Россия" выйдет фильм про Путина, про то, как он 25 лет руководит нашей страной", – сказал он в ответ на вопрос о том, какой глава государства в обычной жизни.