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На телеканале "Россия 1" покажут фильм о Путине

Премьера состоится 4 мая

30 апреля 2025, 22:30, ИА Амител

На послании Путина Федеральному Собранию / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
На послании Путина Федеральному Собранию / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Новый документальный фильм о президенте РФ Владимире Путине покажут 4 мая на телеканале "Россия 1", пишет РИА Новости со ссылкой на программу передач.

Выход фильма о российском лидере анонсировал его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

"Совсем скоро на телеканале "Россия" выйдет фильм про Путина, про то, как он 25 лет руководит нашей страной", – сказал он в ответ на вопрос о том, какой глава государства в обычной жизни.

Представитель Кремля отметил, что фильм создавали очень талантливые люди.

Показ ленты запланирован на 21:00.

Владимир Путин Россия Кино

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Гость

13:46:27 01-05-2025

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