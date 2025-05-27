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Путин призвал "душить" иностранные сервисы, действующие против России

Глава государства считает, что к западным IT-компаниям следует применять аналогичные меры

27 мая 2025, 06:15, ИА Амител

Президент России Владимир Путин / Фото: kremlin.ru
Президент России Владимир Путин / Фото: kremlin.ru

Владимир Путин провел в Кремле встречу с представителями деловых кругов. Как сообщает РИА Новости, в ходе нее глава государства призвал "душить" тех, кто действует против интересов России, в том числе и западные технологические сервисы.

Президент считает, что к западным IT-компаниям следует применять аналогичные меры, которые применяются к российским.

"Надо их душить. Говорю без всякого стеснения. Потому что они нас пытаются душить, надо отвечать им взаимностью. Мы никого не выгоняли, никому не мешали. Мы предоставляли максимально благоприятные условия для работы на нашем рынке", – заявил президент.

Он также отметил, что возвращение зарубежных компаний на отечественный рынок должно быть выгодно России. Вместе с тем страна не будет "стелить дорожку" организациям из других государств, которые оставили трудовые коллективы своих российских подразделений в сложном положении и сбежали.

Владимир Путин Политика

Комментарии 10

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Гость

08:02:13 27-05-2025

Просто сюрр!

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Гость

08:08:58 27-05-2025

Раньше просто мочили в сортире...

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dok_СФ

08:26:24 27-05-2025

Неужели приходит понимание, что понастроили..

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Гость

08:33:10 27-05-2025

Вчера Фейсбук душили-душили... Душили-душили....

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Гость

09:49:19 27-05-2025

Гость (08:33:10 27-05-2025) Вчера Фейсбук душили-душили... Душили-душили....... С телеграммом тоже прикольно было, из-за того что они не давали ключ к шифрованию. Хотя у всех политиков были телеграммканалы. Его блокировали, блокировали, да не заблокировали.
И это не было давлением и попыткой шпионить. Но когда тоже самое сделали французы. У нас пошла волна о нарушении прав граждан и т.д.

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гость

10:26:43 27-05-2025

а как относится к этому активный пользователь иностранных ит-сервисов медведев?

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Гость

10:33:40 27-05-2025

А как же быть с иностранными сервисами, которым нет аналогов в РФ? Нет и, как мне так сугубо лично кажется, не будет даже планов по ним до 2032 года точно.
Реализовать многое, что есть на западных сервисах, можно на отечественной платформе, но на это нужны головы, деньги и о-о-о-о-очень много времени. А есть сервисы такого масштаба, которые технически заменить национальной платформой можно, но логически нет никакого смысла в этом, такая замена будет просто растратой и прожиганием как денег в бюджете, так и ценных кадровых резервов страны.

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Гость

12:22:05 27-05-2025

Гость (10:33:40 27-05-2025) А как же быть с иностранными сервисами, которым нет аналогов... Мы уже создали свой айфон, только в продаже его нет, а несколько миллиардов осело в карманах компании "Чубайс и К нулевое"

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Гость

16:10:15 27-05-2025


Чубайс вместе со своей женой Авдотьей Смирновой подправили своё здоровье в Горном Алтае и улетели в Израйль.Где Мертвое море.

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Гость

15:01:28 27-05-2025

Если РФ заблокирует сервисы на своей территории, то им будет ни холодно и ни жарко, только себе хуже. А финансово душить уже некуда, т.к. платежи и так по закону не принимают от граждан и организаций РФ. Наоборот, надо как можно больше бесплатно пользоваться, чтобы нанести экономический ущерб.

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