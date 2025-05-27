Путин призвал "душить" иностранные сервисы, действующие против России

Глава государства считает, что к западным IT-компаниям следует применять аналогичные меры

27 мая 2025, 06:15, ИА Амител

Президент России Владимир Путин / Фото: kremlin.ru

Владимир Путин провел в Кремле встречу с представителями деловых кругов. Как сообщает РИА Новости, в ходе нее глава государства призвал "душить" тех, кто действует против интересов России, в том числе и западные технологические сервисы.

Президент считает, что к западным IT-компаниям следует применять аналогичные меры, которые применяются к российским.

"Надо их душить. Говорю без всякого стеснения. Потому что они нас пытаются душить, надо отвечать им взаимностью. Мы никого не выгоняли, никому не мешали. Мы предоставляли максимально благоприятные условия для работы на нашем рынке", – заявил президент.

Он также отметил, что возвращение зарубежных компаний на отечественный рынок должно быть выгодно России. Вместе с тем страна не будет "стелить дорожку" организациям из других государств, которые оставили трудовые коллективы своих российских подразделений в сложном положении и сбежали.