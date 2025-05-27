Путин призвал "душить" иностранные сервисы, действующие против России
Глава государства считает, что к западным IT-компаниям следует применять аналогичные меры
27 мая 2025, 06:15, ИА Амител
Владимир Путин провел в Кремле встречу с представителями деловых кругов. Как сообщает РИА Новости, в ходе нее глава государства призвал "душить" тех, кто действует против интересов России, в том числе и западные технологические сервисы.
Президент считает, что к западным IT-компаниям следует применять аналогичные меры, которые применяются к российским.
"Надо их душить. Говорю без всякого стеснения. Потому что они нас пытаются душить, надо отвечать им взаимностью. Мы никого не выгоняли, никому не мешали. Мы предоставляли максимально благоприятные условия для работы на нашем рынке", – заявил президент.
Он также отметил, что возвращение зарубежных компаний на отечественный рынок должно быть выгодно России. Вместе с тем страна не будет "стелить дорожку" организациям из других государств, которые оставили трудовые коллективы своих российских подразделений в сложном положении и сбежали.
08:02:13 27-05-2025
Просто сюрр!
08:08:58 27-05-2025
Раньше просто мочили в сортире...
08:26:24 27-05-2025
Неужели приходит понимание, что понастроили..
08:33:10 27-05-2025
Вчера Фейсбук душили-душили... Душили-душили....
09:49:19 27-05-2025
Гость (08:33:10 27-05-2025) Вчера Фейсбук душили-душили... Душили-душили....... С телеграммом тоже прикольно было, из-за того что они не давали ключ к шифрованию. Хотя у всех политиков были телеграммканалы. Его блокировали, блокировали, да не заблокировали.
И это не было давлением и попыткой шпионить. Но когда тоже самое сделали французы. У нас пошла волна о нарушении прав граждан и т.д.
10:26:43 27-05-2025
а как относится к этому активный пользователь иностранных ит-сервисов медведев?
10:33:40 27-05-2025
А как же быть с иностранными сервисами, которым нет аналогов в РФ? Нет и, как мне так сугубо лично кажется, не будет даже планов по ним до 2032 года точно.
Реализовать многое, что есть на западных сервисах, можно на отечественной платформе, но на это нужны головы, деньги и о-о-о-о-очень много времени. А есть сервисы такого масштаба, которые технически заменить национальной платформой можно, но логически нет никакого смысла в этом, такая замена будет просто растратой и прожиганием как денег в бюджете, так и ценных кадровых резервов страны.
12:22:05 27-05-2025
Гость (10:33:40 27-05-2025) А как же быть с иностранными сервисами, которым нет аналогов... Мы уже создали свой айфон, только в продаже его нет, а несколько миллиардов осело в карманах компании "Чубайс и К нулевое"
16:10:15 27-05-2025
Чубайс вместе со своей женой Авдотьей Смирновой подправили своё здоровье в Горном Алтае и улетели в Израйль.Где Мертвое море.
15:01:28 27-05-2025
Если РФ заблокирует сервисы на своей территории, то им будет ни холодно и ни жарко, только себе хуже. А финансово душить уже некуда, т.к. платежи и так по закону не принимают от граждан и организаций РФ. Наоборот, надо как можно больше бесплатно пользоваться, чтобы нанести экономический ущерб.