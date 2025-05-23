Путин заявил, что вдоль границы России с Украиной будет создана буферная зона

Над этим уже работают военные

23 мая 2025, 07:30, ИА Амител

Президент России Владимир Путин / Фото: kremlin.ru

Принято решение о создании буферной зоны безопасности вдоль границы России и Украины, заявил Владимир Путин на совещании с кабмином.

"Наши Вооруженные силы сейчас эту задачу решают", – отметил президент.

Буферная зона – это территория, созданная для отделения двух или более районов или государств с целью снижения напряженности и предотвращения конфликтов. Она может иметь различные функции, включая демилитаризацию, экологическую защиту или санитарный контроль.

Ранее в мае Владимир Путин на совещании в Курской области пошутил в ответ на заявление, что Сумская область должна войти в состав РФ.