НОВОСТИПолитика

Путин заявил, что вдоль границы России с Украиной будет создана буферная зона

Над этим уже работают военные

23 мая 2025, 07:30, ИА Амител

Президент России Владимир Путин / Фото: kremlin.ru
Президент России Владимир Путин / Фото: kremlin.ru

Принято решение о создании буферной зоны безопасности вдоль границы России и Украины, заявил Владимир Путин на совещании с кабмином.

"Наши Вооруженные силы сейчас эту задачу решают", – отметил президент.

Буферная зона – это территория, созданная для отделения двух или более районов или государств с целью снижения напряженности и предотвращения конфликтов. Она может иметь различные функции, включая демилитаризацию, экологическую защиту или санитарный контроль.

Ранее в мае Владимир Путин на совещании в Курской области пошутил в ответ на заявление, что Сумская область должна войти в состав РФ.

Владимир Путин СВО Армия

Комментарии 7

Avatar Picture
Владислав

08:07:11 23-05-2025

Главное чтобы задача по денацификации была выполнена. Иначе все это напрасно.

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

08:07:16 23-05-2025

Т.е. граница будет в районе Курска?

  -7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:29:27 23-05-2025

Гость (08:07:16 23-05-2025) Т.е. граница будет в районе Курска?... Граница будет в районе Львова (Ламберга)

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
ППШариков

10:54:39 23-05-2025

"Буферная" зона должна заканчиваться по линии 1939 года, включая Закарпатье.

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость из будущего

19:25:44 23-05-2025

ППШариков (10:54:39 23-05-2025) "Буферная" зона должна заканчиваться по линии 1939 года, вкл...
Как лунную базу достроят, и так сразу...

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гось

11:06:49 23-05-2025

сектор газа -2

  -11 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:08:02 23-05-2025

Буферная зона создается при прекращении огня, и начале мирных переговоров. Когда войска по обе стороны отступают от линии соприкосновения. Тут я думаю речь немного про другое...

  0 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров