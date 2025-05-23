Путин заявил, что вдоль границы России с Украиной будет создана буферная зона
Над этим уже работают военные
23 мая 2025, 07:30, ИА Амител
Президент России Владимир Путин / Фото: kremlin.ru
Принято решение о создании буферной зоны безопасности вдоль границы России и Украины, заявил Владимир Путин на совещании с кабмином.
"Наши Вооруженные силы сейчас эту задачу решают", – отметил президент.
Буферная зона – это территория, созданная для отделения двух или более районов или государств с целью снижения напряженности и предотвращения конфликтов. Она может иметь различные функции, включая демилитаризацию, экологическую защиту или санитарный контроль.
Ранее в мае Владимир Путин на совещании в Курской области пошутил в ответ на заявление, что Сумская область должна войти в состав РФ.
08:07:11 23-05-2025
Главное чтобы задача по денацификации была выполнена. Иначе все это напрасно.
08:07:16 23-05-2025
Т.е. граница будет в районе Курска?
09:29:27 23-05-2025
Гость (08:07:16 23-05-2025) Т.е. граница будет в районе Курска?... Граница будет в районе Львова (Ламберга)
10:54:39 23-05-2025
"Буферная" зона должна заканчиваться по линии 1939 года, включая Закарпатье.
19:25:44 23-05-2025
ППШариков (10:54:39 23-05-2025) "Буферная" зона должна заканчиваться по линии 1939 года, вкл...
Как лунную базу достроят, и так сразу...
11:06:49 23-05-2025
сектор газа -2
12:08:02 23-05-2025
Буферная зона создается при прекращении огня, и начале мирных переговоров. Когда войска по обе стороны отступают от линии соприкосновения. Тут я думаю речь немного про другое...