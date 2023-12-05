Путин призвал к этнокультурному балансу в ситуации с мигрантами

Глава государства считает, что в Россию нужно привлекать трудовые ресурсы, которые отвечают экономическим интересам страны

05 декабря 2023, 09:31, ИА Амител

Фото: kremlin.ru

В вопросе привлечения в Россию мигрантов необходимо соблюдать этнокультурный баланс. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил президент России Владимир Путин на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ).

Глава государства назвал вопрос о правах мигрантов очень острым и отметил важность сохранения этнокультурного баланса.

"Конечно, все, что происходит в этой сфере, прежде всего продиктовано интересами экономики – нехваткой рабочих рук. Но нужно, безусловно, этих людей готовить", – подчеркнул президент.Путин считает, что в Россию нужно привлекать трудовые ресурсы, которые отвечают экономическим интересам страны. Люди должны знать язык, традиции и законы государства. И работа над этим в странах СНГ ведется – в частности, там открываются школы с преподаванием на русском языке.