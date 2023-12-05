Путин призвал к этнокультурному балансу в ситуации с мигрантами
Глава государства считает, что в Россию нужно привлекать трудовые ресурсы, которые отвечают экономическим интересам страны
05 декабря 2023, 09:31, ИА Амител
В вопросе привлечения в Россию мигрантов необходимо соблюдать этнокультурный баланс. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил президент России Владимир Путин на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ).
Глава государства назвал вопрос о правах мигрантов очень острым и отметил важность сохранения этнокультурного баланса.
"Конечно, все, что происходит в этой сфере, прежде всего продиктовано интересами экономики – нехваткой рабочих рук. Но нужно, безусловно, этих людей готовить", – подчеркнул президент.Путин считает, что в Россию нужно привлекать трудовые ресурсы, которые отвечают экономическим интересам страны. Люди должны знать язык, традиции и законы государства. И работа над этим в странах СНГ ведется – в частности, там открываются школы с преподаванием на русском языке.
10:12:01 05-12-2023
Эти его призывы так умиляют. Постоянно он призывает кого-то, говорит о том как всё должно быть.
12:39:34 05-12-2023
Гость (10:12:01 05-12-2023) Эти его призывы так умиляют. Постоянно он призывает кого-то,... Чем они умиляют? Его призывы порой так бесполезны и только злобу разжигают.
13:31:28 05-12-2023
Гость (12:39:34 05-12-2023) Гость (10:12:01 05-12-2023) Эти его призывы так умиляю... это был сарказм))
10:20:14 05-12-2023
Сначала он говорил, что зачем нам производство, если можно товар купить за границей. Тем расхлебываем его инициативу. Теперь вот с мигрантами. Ему европы мало? Он что ни на своих ни на чужих ошибках не учится?
11:19:21 05-12-2023
От того что в РФ алькаида прётся цены для россиян не уменьшаются. Только маржа у бояр увеличивается . А населению преступность, заразы и новые одноклласники-двоечники русским детям достаётся.
11:27:12 05-12-2023
Если есть потребность в мигрантах, значит в государстве что-то не так отрегулировано. Это точно такая же тема, как с производством (ох, сколько ещё у нас сложностей и проблем..). Обмен опытом - да, конечно необходим, но не гастарбайтеры.. Дешёвая рабочая сила по большому счету, это унижение и эксплуатация человека..
11:53:29 05-12-2023
- "Дешёвая рабочая сила по большому счету, это унижение и эксплуатация человека.."=======================Мигрант не человек? Сначала их были миллионы, потом откат - отлавливали повсюду, Эльвира Набиулина с долларом химичила против них, про СВО молчу, спецы сссровской снаровкой закончились, заменять у станков некому, врагов, как никогда, в истории, стало очень много - нужны мигранты. Это царь Петр с Екатериной зазывали , с Запада спецов. Вот задача стала перед страной!
13:41:09 05-12-2023
Какой баланс, если они нашего языка не знают? К станку не поставишь, к прилавку тоже, трамвай не доверишь... Только швабру руках видела у них и в роли строителей и дорожников. Едут необразованные люди С СЕМЬЯМИ. Все уже поняли, для чего((((.
12:06:36 05-12-2023
Экономические интересы страны это интересы отдельных персон, естественно, опять мух от котлет не отделил- запарился, работы очень много.
19:34:33 05-12-2023
Ну и нанимайте их на определенный проект, на определенное договором время, без предоставления гражданства и других плюшек. Поработал как вахтовик и уехал. А семья его пусть живет на своей прекрасной родине и не мучается с познанием нашего языка и культуры. Всем будет хорошо, если уж у нас работать стало некому вдруг.
00:58:15 06-12-2023
Я хренею. Сам породил сам дал добро уровнял их с гражданами, нейтрализовал до статистов силовиков, подставил граждан под их беспредел,а теперь строит из себя гуру.