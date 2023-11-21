Путин призвал повышать комфорт поездок на общественном транспорте

По мнению президента, люди все чаще выбирают его как наиболее быстрый и экономичный

21 ноября 2023, 09:24, ИА Амител

Фото: kremlin.ru

Российским властям необходимо повышать скорость и комфорт общественного транспорта, поскольку сейчас он становится все более популярным у жителей РФ. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил президент России Владимир Путин на мероприятии, посвященном передаче крупной партии общественного транспорта ряду российских регионов.

Путин отметил, что на всех видах транспорта следует и дальше формировать удобные маршруты, внедрять цифровизацию. По мнению президента, люди все чаще выбирают общественный транспорт как наиболее быстрый и экономичный.

Всего в год в России пассажиропоток автобусов, троллейбусов и трамваев превышает 10 млрд человек. Путин подчеркнул, что необходимо комплексно улучшать систему перевозок, причем не только в крупных агломерациях, но и в небольших городах и на сельских территориях.