Путин призвал повышать комфорт поездок на общественном транспорте
По мнению президента, люди все чаще выбирают его как наиболее быстрый и экономичный
21 ноября 2023, 09:24, ИА Амител
Российским властям необходимо повышать скорость и комфорт общественного транспорта, поскольку сейчас он становится все более популярным у жителей РФ. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил президент России Владимир Путин на мероприятии, посвященном передаче крупной партии общественного транспорта ряду российских регионов.
Путин отметил, что на всех видах транспорта следует и дальше формировать удобные маршруты, внедрять цифровизацию. По мнению президента, люди все чаще выбирают общественный транспорт как наиболее быстрый и экономичный.
Всего в год в России пассажиропоток автобусов, троллейбусов и трамваев превышает 10 млрд человек. Путин подчеркнул, что необходимо комплексно улучшать систему перевозок, причем не только в крупных агломерациях, но и в небольших городах и на сельских территориях.
09:37:45 21-11-2023
Призвания....интересный формат. Это теперь вместо планов и обещаний?
09:58:51 21-11-2023
Тут несколько факторов есть. Во-первых благодаря усилиям правительства цены на автомобили за последний год выросли практически в два раза. Во-вторых каждый раз когда увеличивается стоимость проезда в общественном транспорте, обещают что это повышение позволит обновить автопарк .
10:08:50 21-11-2023
Непонятно кого конкретно призывает то? Всех подряд что ли? Кто на призыв то должен ответить? С кого спросить за игнорирование призыва? И что толку от таких призывов? За все хорошее против всего плохого?
13:08:46 21-11-2023
наверно новую статью в уголовный кодекс готовят: за дискредитацию общественного транспорта
16:24:01 21-11-2023
Спасибо Президенту за заботу о москвичах,которые будут ездить в удобных электричках до Питера(650км) за 2,5 часа,в отличии от нас сибиряков,которые едут от Барнаула до Бийска(150км) за 2,5 часа в не совсем удобном жд транспорте
17:05:40 21-11-2023
Смысл призыва понятен. На автобусах и трамваях с троллейбусами ездить будете, плебеи Автомобили роскошь и будут ещё дороже, потому как делать их в России не будут.