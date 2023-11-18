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В Рубцовске подорожает проезд на трех маршрутах

Стоимость билета составит 35 рублей

18 ноября 2023, 12:00, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

До 35 рублей подорожает проезд на автобусах № 3, 6к и 12 в Рубцовске с 27 ноября. Об этом сообщили в мэрии.

Такое решение перевозчик обосновал возросшими ценами на ремонт, техобслуживание, ГСМ и увеличением МРОТа с 2024 года.

С 20 ноября в городе также подорожает проезд в автобусах № 10 по тем же причинам.

Алтайский край Рубцовск цены общественный транспорт

Комментарии 2

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Гость1

14:47:25 18-11-2023

Да ну не может быть, может подешевеет это да,а что подорожает прям сильно удивительно.

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Истина

11:34:11 19-11-2023

Главное чтоб троллейбус не сильно подорожал. А то что разорятся частники от того, что меньше будут на них ездить - ДА И ХРЕН С НИМИ . Извозчик частный - выбор опасный!

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