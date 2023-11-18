В Рубцовске подорожает проезд на трех маршрутах
Стоимость билета составит 35 рублей
18 ноября 2023, 12:00, ИА Амител
Фото: unsplash.com
До 35 рублей подорожает проезд на автобусах № 3, 6к и 12 в Рубцовске с 27 ноября. Об этом сообщили в мэрии.
Такое решение перевозчик обосновал возросшими ценами на ремонт, техобслуживание, ГСМ и увеличением МРОТа с 2024 года.
С 20 ноября в городе также подорожает проезд в автобусах № 10 по тем же причинам.
14:47:25 18-11-2023
Да ну не может быть, может подешевеет это да,а что подорожает прям сильно удивительно.
11:34:11 19-11-2023
Главное чтоб троллейбус не сильно подорожал. А то что разорятся частники от того, что меньше будут на них ездить - ДА И ХРЕН С НИМИ . Извозчик частный - выбор опасный!