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Путин рассказал о тенденции на повышение зарплат в России

По его словам, произошло небольшое снижение, но ситуация меняется

14 марта 2023, 23:05, ИА Амител

Фото: amic.ru
Фото: amic.ru

Президент России Владимир Путин заявил о том, что в стране идёт тенденция на повышение уровня зарплат. Его слова передаёт РИА Новости.

"У нас произошло небольшое снижение и уровня реальной заработной платы, и реальных доходов населения – на 1% в первом и во втором случае. Но тенденция сейчас идёт всё-таки на повышение", – сказал Путин во время визита в Улан-Удэ.

Ранее сообщалось, что реальный размер заработной платы в Алтайском крае с учётом инфляции вырос на 0,5% – это самый маленький показатель за последние 10 лет. 

Комментарии 9

  • Где он разглядел тенденцию на повышение, хотелось бы тоже увидеть.
    14 марта, Гость   Ответить
  • Не, ну тут он прав. Я тоже читал где-то. что состояние богатейших олигархов в эрэфии увеличилось в прошлом году на 10 млрд гринов. Так что растет "зарплата"-то. Но не у всех...
    15 марта, Гость   Ответить
  • Не надо судить о всех в России по состоянию дел в Алтайском крае. АК занимает последнее место в Сибири по доходам на душу населения. Здесь доход меньше чем в Тыве, Хакассии, Бурятии и Горном Алтае. Про Красноярск, Новосибирск, Кемерово, Томск и Омск даже не говорим.
    15 марта, Гость   Ответить
  • новость к нам не относится
    15 марта, Гость   Ответить
  • На вертолетном заводе где он был в Улан-Уде средняя зп 75тыр, а средняя по региону 53тыр - это новость относится к тем заводам и регионам. Вообще надо смотреть не среднюю а медианную зп она честнее отражает реальной состояние дел. Именно поэтому о ней никогда не говорят.
    15 марта, Гость   Ответить
  • Вновь как в прошлом году, оклады повысят, а стимулирующие понизят, Министерство социальной защиты тому пример.
    15 марта, Гость   Ответить
  • Врёт, как сивый мерин!
    15 марта, Гость   Ответить
  • Опять же надо различать зарплаты и доход населения. Зарплаты, может быть, и не сильно изменились. Но вот доходы большинства населения Алтайского края выросли за год колоссально!
    15 марта, Гость   Ответить
  • Гость, большинства населения Алтайского края выросли за год колоссально ----- Вы точно имели в виду именно "большинства"?
    15 марта, Гость   Ответить
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