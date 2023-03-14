Путин рассказал о тенденции на повышение зарплат в России

По его словам, произошло небольшое снижение, но ситуация меняется

14 марта 2023, 23:05, ИА Амител

Фото: amic.ru

Президент России Владимир Путин заявил о том, что в стране идёт тенденция на повышение уровня зарплат. Его слова передаёт РИА Новости.

"У нас произошло небольшое снижение и уровня реальной заработной платы, и реальных доходов населения – на 1% в первом и во втором случае. Но тенденция сейчас идёт всё-таки на повышение", – сказал Путин во время визита в Улан-Удэ.

Ранее сообщалось, что реальный размер заработной платы в Алтайском крае с учётом инфляции вырос на 0,5% – это самый маленький показатель за последние 10 лет.