Путин призвал всячески помогать бездомным людям

Бездомные относятся к наиболее уязвимой категории, отметил президент

10 декабря 2024, 21:20, ИА Амител

Президент РФ Владимир Путин / Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин заявил, что необходимо сделать все для поддержки людей без постоянного места жительства. Его слова передает РИА Новости.

"Если уж мы бездомным животным стараемся оказать помощь, то людям, которые оказались в такой сложной жизненной ситуации, помощь оказать обязаны, если, конечно, мы сами люди", – сказал Путин.

Российский лидер отметил, что такие граждане относятся к наиболее уязвимой категории, поэтому для их поддержки нужно сделать как можно больше.