Путин призвал всячески помогать бездомным людям
Бездомные относятся к наиболее уязвимой категории, отметил президент
10 декабря 2024, 21:20, ИА Амител
Президент РФ Владимир Путин / Фото: kremlin.ru
Президент России Владимир Путин заявил, что необходимо сделать все для поддержки людей без постоянного места жительства. Его слова передает РИА Новости.
"Если уж мы бездомным животным стараемся оказать помощь, то людям, которые оказались в такой сложной жизненной ситуации, помощь оказать обязаны, если, конечно, мы сами люди", – сказал Путин.
Российский лидер отметил, что такие граждане относятся к наиболее уязвимой категории, поэтому для их поддержки нужно сделать как можно больше.
21:30:19 10-12-2024
Помогать бездомным, больным детям, тяжело больным людям, беженцам,..., должно государство и богачи. Хватит давить на жалость.
22:16:26 10-12-2024
я судить никого не хочу, но иногда такие бомжи встречаются, что лучше животным помогать, чем этим. хотя, Путин говорит про людей, а это уже не люди. к нам в подъезд такой забрался погреться. попросили его как человека не мусорить, дали одежду и еду, но утром обнаружили весь подъезд обгаженным.
22:35:40 10-12-2024
При капитализме помощь = уничтожение. Что и происходит с бездомными животными, не помощь , а истребление! Теперь и до людей добрались!
23:59:16 10-12-2024
Уж не главе бы государства призывать "быть людьми", скребя по сусекам "на помощь бездомным", вместо того чтобы принципиально решить наконец проблему обеспечения жильём (хотя бы мало-мальски приемлемого качества) ВСЕХ без исключения граждан РФ...
07:33:13 11-12-2024
Гость (23:59:16 10-12-2024) Уж не главе бы государства призывать "быть людьми", скребя п... Гость, а еще, чтобы не было войны....
08:00:23 11-12-2024
Никакой логики. Сначала доводят людей до скотского состояния, а потом просят им помогать.
15:24:41 11-12-2024
Гость (08:00:23 11-12-2024) Никакой логики. Сначала доводят людей до скотского состояния...
Кто алкашей доводит? Только они сами. И большинству этих маргиналов другой жизни не надо
08:45:38 11-12-2024
Ипотечники тоже пока люди бездомные, ведь это жилье им пока не принадлежит. Пусть правительство нам поможет хотя бы снижением процентов, если обеспечить квартирами не может, как Хрущев с Брежневым хотя бы...
08:58:53 11-12-2024
RUSSKIY (08:45:38 11-12-2024) Ипотечники тоже пока люди бездомные, ведь это жилье им пока ... Рекорд года: в России пустуют более 71 миллиона квадратных метров новостроек.
09:27:43 11-12-2024
RUSSKIY (08:45:38 11-12-2024) Ипотечники тоже пока люди бездомные, ведь это жилье им пока ... А квартиры , которыми обеспечили Брежнев и Хрущев разве принадлежали живущим в них людям?
15:18:42 11-12-2024
Гость (09:27:43 11-12-2024) А квартиры , которыми обеспечили Брежнев и Хрущев разве прин... ВСЕМ людям в СССР было где жить, слова "бомж" не существовало. И принадлежность жилья государству никому не мешало! На улицах не зимовали. Работаешь - вот тебе койко-место в заводском общежитии, жди улучшения жилищных условий.
15:28:29 11-12-2024
Светлана (15:18:42 11-12-2024) ВСЕМ людям в СССР было где жить, слова "бомж" не существова... тогда что с 1961 года в УК РСФСР делала статья 209? "Статья 209. Занятие бродяжничеством или попрошайничеством либо ведение иного паразитического образа жизни". Не было бомжей, были "бродяги", которых после двух предупреждений просто закрывали. А "выселение за 101 километр"? Что-то на память приходит?
10:25:40 11-12-2024
Нужно чтобы подключилась церковь, раньше были приюты при храмах, богодельни. А сейчас если и есть социальные центры, то их недостаточно и чем там кормят ( просрочкой): совсем недавно сколько людей погибло, отравились. Священники должны призвать к помощи государства и богатых.
14:58:58 11-12-2024
Гость (10:25:40 11-12-2024) Нужно чтобы подключилась церковь, раньше были приюты при хра... - "Священники должны призвать к помощи государства и богатых." Не смеши мои старые валенки, у этих деятелей на все есть конские расценки.
12:23:51 11-12-2024
Союз меча и орала! Сейчас создадут очередной фонд и обяжут бюджетников делать взносы! Дело тов.Бендера живет и процветает.