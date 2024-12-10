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Путин призвал всячески помогать бездомным людям

Бездомные относятся к наиболее уязвимой категории, отметил президент

10 декабря 2024, 21:20, ИА Амител

Президент РФ Владимир Путин / Фото: kremlin.ru
Президент РФ Владимир Путин / Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин заявил, что необходимо сделать все для поддержки людей без постоянного места жительства. Его слова передает РИА Новости.

"Если уж мы бездомным животным стараемся оказать помощь, то людям, которые оказались в такой сложной жизненной ситуации, помощь оказать обязаны, если, конечно, мы сами люди", – сказал Путин.

Российский лидер отметил, что такие граждане относятся к наиболее уязвимой категории, поэтому для их поддержки нужно сделать как можно больше.

Владимир Путин Россия соцзащита

Комментарии 15

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Гость

21:30:19 10-12-2024

Помогать бездомным, больным детям, тяжело больным людям, беженцам,..., должно государство и богачи. Хватит давить на жалость.

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Элен без ребят

22:16:26 10-12-2024

я судить никого не хочу, но иногда такие бомжи встречаются, что лучше животным помогать, чем этим. хотя, Путин говорит про людей, а это уже не люди. к нам в подъезд такой забрался погреться. попросили его как человека не мусорить, дали одежду и еду, но утром обнаружили весь подъезд обгаженным.

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Гость

22:35:40 10-12-2024

При капитализме помощь = уничтожение. Что и происходит с бездомными животными, не помощь , а истребление! Теперь и до людей добрались!

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Гость

23:59:16 10-12-2024

Уж не главе бы государства призывать "быть людьми", скребя по сусекам "на помощь бездомным", вместо того чтобы принципиально решить наконец проблему обеспечения жильём (хотя бы мало-мальски приемлемого качества) ВСЕХ без исключения граждан РФ...

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Гость

07:33:13 11-12-2024

Гость (23:59:16 10-12-2024) Уж не главе бы государства призывать "быть людьми", скребя п... Гость, а еще, чтобы не было войны....

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Гость

08:00:23 11-12-2024

Никакой логики. Сначала доводят людей до скотского состояния, а потом просят им помогать.

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Гость

15:24:41 11-12-2024

Гость (08:00:23 11-12-2024) Никакой логики. Сначала доводят людей до скотского состояния...
Кто алкашей доводит? Только они сами. И большинству этих маргиналов другой жизни не надо

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RUSSKIY

08:45:38 11-12-2024

Ипотечники тоже пока люди бездомные, ведь это жилье им пока не принадлежит. Пусть правительство нам поможет хотя бы снижением процентов, если обеспечить квартирами не может, как Хрущев с Брежневым хотя бы...

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Гость

08:58:53 11-12-2024

RUSSKIY (08:45:38 11-12-2024) Ипотечники тоже пока люди бездомные, ведь это жилье им пока ... Рекорд года: в России пустуют более 71 миллиона квадратных метров новостроек.

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Гость

09:27:43 11-12-2024

RUSSKIY (08:45:38 11-12-2024) Ипотечники тоже пока люди бездомные, ведь это жилье им пока ... А квартиры , которыми обеспечили Брежнев и Хрущев разве принадлежали живущим в них людям?

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Светлана

15:18:42 11-12-2024

Гость (09:27:43 11-12-2024) А квартиры , которыми обеспечили Брежнев и Хрущев разве прин... ВСЕМ людям в СССР было где жить, слова "бомж" не существовало. И принадлежность жилья государству никому не мешало! На улицах не зимовали. Работаешь - вот тебе койко-место в заводском общежитии, жди улучшения жилищных условий.

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Гость

15:28:29 11-12-2024

Светлана (15:18:42 11-12-2024) ВСЕМ людям в СССР было где жить, слова "бомж" не существова... тогда что с 1961 года в УК РСФСР делала статья 209? "Статья 209. Занятие бродяжничеством или попрошайничеством либо ведение иного паразитического образа жизни". Не было бомжей, были "бродяги", которых после двух предупреждений просто закрывали. А "выселение за 101 километр"? Что-то на память приходит?

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Гость

10:25:40 11-12-2024

Нужно чтобы подключилась церковь, раньше были приюты при храмах, богодельни. А сейчас если и есть социальные центры, то их недостаточно и чем там кормят ( просрочкой): совсем недавно сколько людей погибло, отравились. Священники должны призвать к помощи государства и богатых.

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Гость

14:58:58 11-12-2024

Гость (10:25:40 11-12-2024) Нужно чтобы подключилась церковь, раньше были приюты при хра... - "Священники должны призвать к помощи государства и богатых." Не смеши мои старые валенки, у этих деятелей на все есть конские расценки.

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Гость

12:23:51 11-12-2024

Союз меча и орала! Сейчас создадут очередной фонд и обяжут бюджетников делать взносы! Дело тов.Бендера живет и процветает.

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