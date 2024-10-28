Путин продлил Бастрыкину срок службы на посту главы СК на год

Председателю ведомства в этом году исполнился 71 год

28 октября 2024, 14:28, ИА Амител

Александр Бастрыкин / Фото: sledcom.ru

Президент России Владимир Путин распорядился продлить срок пребывания на посту главы Следственного комитета Александру Бастрыкину. Документ об этом опубликовали на официальном портале правовых актов.

В распоряжении указано, что срок госслужбы Бастрыкина продлили до 27 августа 2025 года.

Напомним, что председатель СК занял свой пост 14 января 2011 года. Он стал первым и на данный момент единственным главой Следственного комитета с момента его выделения в отдельное ведомство – его основали на базе Следственного комитета при прокуратуре РФ.

Бастрыкину в августе исполнился 71 год. Ранее предельный возраст пребывания на службе в СК составлял 65 лет, однако по решению руководителей следственных органов этот срок могли продлить до 70 лет.