Путин продлил Бастрыкину срок службы на посту главы СК на год
Председателю ведомства в этом году исполнился 71 год
28 октября 2024, 14:28, ИА Амител
Президент России Владимир Путин распорядился продлить срок пребывания на посту главы Следственного комитета Александру Бастрыкину. Документ об этом опубликовали на официальном портале правовых актов.
В распоряжении указано, что срок госслужбы Бастрыкина продлили до 27 августа 2025 года.
Напомним, что председатель СК занял свой пост 14 января 2011 года. Он стал первым и на данный момент единственным главой Следственного комитета с момента его выделения в отдельное ведомство – его основали на базе Следственного комитета при прокуратуре РФ.
Бастрыкину в августе исполнился 71 год. Ранее предельный возраст пребывания на службе в СК составлял 65 лет, однако по решению руководителей следственных органов этот срок могли продлить до 70 лет.
19:42:48 28-10-2024
Что будет с АК, если Бастрыкин покинет свой пост?