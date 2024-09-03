Бастрыкин потребовал доклад из-за издевательств над девочкой в Барнауле

Ребенка заставляли кусать кроссовок

03 сентября 2024, 07:45, ИА Амител

Кадр из видео: "Инцидент Барнаул"

Глава Следкома России Александр Бастрыкин запросил доклад о ходе проверки и установленных обстоятельствах по сообщению о том, что в Барнауле дети издевались над девочкой. Об этом сообщили в СКР.

В соцсетях ранее рассказали, что у подъезда дома № 83 по улице Чудненко группа детей окружила сверстницу, а один из мальчишек подставлял к ее рту ногу со словами: "Давай, кусай".

В Следкоме Алтайского края зарегистрировали доследственную проверку по статье 117 УК РФ "Истязание". Разбирается в произошедшем и прокуратура.