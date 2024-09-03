Бастрыкин потребовал доклад из-за издевательств над девочкой в Барнауле
Ребенка заставляли кусать кроссовок
03 сентября 2024, 07:45, ИА Амител
Глава Следкома России Александр Бастрыкин запросил доклад о ходе проверки и установленных обстоятельствах по сообщению о том, что в Барнауле дети издевались над девочкой. Об этом сообщили в СКР.
В соцсетях ранее рассказали, что у подъезда дома № 83 по улице Чудненко группа детей окружила сверстницу, а один из мальчишек подставлял к ее рту ногу со словами: "Давай, кусай".
В Следкоме Алтайского края зарегистрировали доследственную проверку по статье 117 УК РФ "Истязание". Разбирается в произошедшем и прокуратура.
"В центральный аппарат будет доложено о ходе проверки по факту издевательств над ребенком в Алтайском крае. <...> Глава ведомства поручил руководителю СУ СКР по Алтайскому краю Игорю Колесниченко представить доклад о ходе проверки и установленных обстоятельствах", – говорится в сообщении.
16:16:07 03-09-2024
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