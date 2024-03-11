Путин проголосует на выборах президента
Голосование на выборах главы государства пройдет 15-17 марта
11 марта 2024, 09:00, ИА Амител
Владимир Путин / Фото: kremlin.ru
Владимир Путин проголосует на президентских выборах, которые пройдут уже на этой неделе, сообщили в программе "Москва. Кремль. Путин".
Каким именно способом отдаст свой голос нынешний президент – дистанционным или на избирательном участке, – пока неизвестно.
Выборы главы государства назначены на 15-17 марта. На пост претендуют четыре человека: Владислав Даванков ("Новые люди"), Владимир Путин (самовыдвиженец), Леонид Слуцкий (ЛДПР) и Николай Харитонов (КПРФ).
09:15:40 11-03-2024
За кого ? Стесняюсь спросить
09:34:31 11-03-2024
Гость (09:15:40 11-03-2024) За кого ? Стесняюсь спросить... не надо стесняться)))
09:50:48 11-03-2024
За Трампа!...
11:50:05 11-03-2024
Гость (09:50:48 11-03-2024) За Трампа!...... Так он же признавался, что он за Байдена. забыли?
09:58:46 11-03-2024
Вчера звонили на сотовый - пойдете голосовать за ЛДПР? А от Единой России даже не удосужились.
10:23:09 11-03-2024
Гость (09:58:46 11-03-2024) Вчера звонили на сотовый - пойдете голосовать за ЛДПР? А от ... Это мошенники. Сканировали твой голос. Тебе кредит одобрен.
10:32:04 11-03-2024
Гость (10:23:09 11-03-2024) Это мошенники. Сканировали твой голос. Тебе кредит одобрен.... у меня тел на бывшего мужа оформлен.. пусть одобряют))
10:45:21 11-03-2024
Гость (10:32:04 11-03-2024) у меня тел на бывшего мужа оформлен.. пусть одобряют))... Брошенка ?
10:47:40 11-03-2024
Гость (10:45:21 11-03-2024) Брошенка ?... эРэСПэшка
10:50:35 11-03-2024
Гость (10:45:21 11-03-2024) Брошенка ?... да. я его бросила
12:59:40 11-03-2024
Гость (10:50:35 11-03-2024) да. я его бросила... Но оставила себе телефон оформленный на мужа, квартиру оплачиваемую мужем...и т.д??! Вас женщин всегда сдают такие мелочи.
14:49:12 11-03-2024
Гость (12:59:40 11-03-2024) Но оставила себе телефон оформленный на мужа, квартиру оплач... Квартира.машина.дом все свое)
15:45:11 11-03-2024
Гость (14:49:12 11-03-2024) Квартира.машина.дом все свое)... Какая Вы завидная невеста!!!
15:53:49 11-03-2024
Гость (15:45:11 11-03-2024) Какая Вы завидная невеста!!!... нене.. больше никаких браков
16:12:04 11-03-2024
Гость (15:53:49 11-03-2024) нене.. больше никаких браков... Логично. Бракованных не берут.
15:01:59 11-03-2024
Гость (12:59:40 11-03-2024) Но оставила себе телефон оформленный на мужа, Не телефон а симку.
11:52:44 11-03-2024
"Путин проголосует на выборах Путина!" )))))
12:01:01 11-03-2024
Гость (11:52:44 11-03-2024) "Путин проголосует на выборах Путина!" )))))... Два раза пропустил слово президент!