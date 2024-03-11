Путин проголосует на выборах президента

Голосование на выборах главы государства пройдет 15-17 марта

11 марта 2024, 09:00, ИА Амител

Владимир Путин / Фото: kremlin.ru

Владимир Путин проголосует на президентских выборах, которые пройдут уже на этой неделе, сообщили в программе "Москва. Кремль. Путин".

Каким именно способом отдаст свой голос нынешний президент – дистанционным или на избирательном участке, – пока неизвестно.

Выборы главы государства назначены на 15-17 марта. На пост претендуют четыре человека: Владислав Даванков ("Новые люди"), Владимир Путин (самовыдвиженец), Леонид Слуцкий (ЛДПР) и Николай Харитонов (КПРФ).