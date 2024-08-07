Путин прокомментировал нападение ВСУ на границу в Курской области
Президент подчеркнул, что противник наносит неизбирательные удары
07 августа 2024, 18:36, ИА Амител
Президент России Владимир Путин прокомментировал ситуацию в Курской области в связи с нападением на границу формирований Вооруженных сил Украины. Как сообщает пресс-служба Кремля, в начале встречи с членами правительства он назвал действия Киева масштабной провокацией.
Президент отметил, что противник наносит неизбирательные удары, жертвами которых становятся гражданские, жилые дома и врачи. Он добавил, что дал поручения ряду гражданских ведомств по оказанию необходимой помощи жителям области.
"Правительство тоже прошу заняться этим безотлагательно. Координировать эту работу на первом этапе прошу первого заместителя председателя правительства Российской Федерации Мантурова Дениса Валентиновича", – добавил российский лидер.
18:46:10 07-08-2024
Зачем рассказали ему ?
18:48:42 07-08-2024
Потому что что же это такое...
21:49:06 07-08-2024
странно что ни одного комментария
08:15:53 08-08-2024
В "Крокусе" был террористический акт,а тут масштабная провокация.Теперь понятно.
11:55:21 08-08-2024
А обещал-то, обещал....