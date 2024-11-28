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Путин прокомментировал ситуацию с курсом рубля

Президент считает, что поводов для паники нет

28 ноября 2024, 21:55, ИА Амител

Президент РФ Владимир Путин / Фото: kremlin.ru
Президент РФ Владимир Путин / Фото: kremlin.ru

Ситуация с курсом рубля находится под контролем, поводов для паники у граждан нет. Как сообщает ТАСС, об этом заявил президент России Владимир Путин во время общения с журналистами в Астане.

"В целом, на мой взгляд, ситуация под контролем. И каких-то оснований для паники уж точно совершенно нет. Да, и в нашей стране, и в соседних процессы непростые, но они под контролем, все идет по плану", – сказал президент.

Российский лидер отметил, что колебания курса рубля определяются многими факторами. По словам Путина, это связано и с платежами в бюджет, и с ценами на нефть, а также с другими факторами сезонного характера.

Владимир Путин курс валют

Комментарии 13

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Гость

22:14:41 28-11-2024

"Всё идёт по плану"
Ну тогда ладно чё

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Санечек

22:18:23 28-11-2024

Какая паника..у нас и рублей то нет...они у вас...мы то так-быдло...

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Гость

22:28:19 28-11-2024

Санечек (22:18:23 28-11-2024) Какая паника..у нас и рублей то нет...они у вас...мы то так-... У них тоже рублей нет
Тока зелень

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Гость

22:38:07 28-11-2024

Да если бы все платёжки не выросли за год на 35-40 %, я б тоже сильно не беспокоился. А за соседнии страны вообще бы не переживал.

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Гость

23:17:37 28-11-2024

Гость (22:38:07 28-11-2024) Да если бы все платёжки не выросли за год на 35-40 %, я б т... Гость, он сердобольный, свои перетерпят.

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Гость

22:49:57 28-11-2024

А план-то, под грифом 000 - "Особая важность" ?

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Wer

23:36:52 28-11-2024

Узнать бы по какому именно плану все идет

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Гость

05:48:00 29-11-2024

Правительство на другой планете живет, родной

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знакомый

07:36:05 29-11-2024

вот успокоил, значит сильно заботится о людях

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Гость

08:47:15 29-11-2024

Устроить черт знает что во внешней политике, обвалить национальную валюту, это что за план то такой?!

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Гость

09:23:13 29-11-2024

Гость (08:47:15 29-11-2024) Устроить черт знает что во внешней политике, обвалить национ... Секретный

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Гость

10:24:15 29-11-2024

Гость (08:47:15 29-11-2024) Устроить черт знает что во внешней политике, обвалить национ... Крым вернуть России, этого мало?

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Гость

11:24:26 29-11-2024

В Госдуме среди слуг народа официально сидит 3 миллиардера и 230 долларовых миллионеров. Доходы 10 богатейших депутатов превысили годовой бюджет 13 регионов России. Конечно, поводов для паники нет.

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