Путин прокомментировал ситуацию с курсом рубля
Президент считает, что поводов для паники нет
28 ноября 2024, 21:55, ИА Амител
Президент РФ Владимир Путин / Фото: kremlin.ru
Ситуация с курсом рубля находится под контролем, поводов для паники у граждан нет. Как сообщает ТАСС, об этом заявил президент России Владимир Путин во время общения с журналистами в Астане.
"В целом, на мой взгляд, ситуация под контролем. И каких-то оснований для паники уж точно совершенно нет. Да, и в нашей стране, и в соседних процессы непростые, но они под контролем, все идет по плану", – сказал президент.
Российский лидер отметил, что колебания курса рубля определяются многими факторами. По словам Путина, это связано и с платежами в бюджет, и с ценами на нефть, а также с другими факторами сезонного характера.
22:14:41 28-11-2024
"Всё идёт по плану"
Ну тогда ладно чё
22:18:23 28-11-2024
Какая паника..у нас и рублей то нет...они у вас...мы то так-быдло...
22:28:19 28-11-2024
Санечек (22:18:23 28-11-2024) Какая паника..у нас и рублей то нет...они у вас...мы то так-... У них тоже рублей нет
Тока зелень
22:38:07 28-11-2024
Да если бы все платёжки не выросли за год на 35-40 %, я б тоже сильно не беспокоился. А за соседнии страны вообще бы не переживал.
23:17:37 28-11-2024
Гость (22:38:07 28-11-2024) Да если бы все платёжки не выросли за год на 35-40 %, я б т... Гость, он сердобольный, свои перетерпят.
22:49:57 28-11-2024
А план-то, под грифом 000 - "Особая важность" ?
23:36:52 28-11-2024
Узнать бы по какому именно плану все идет
05:48:00 29-11-2024
Правительство на другой планете живет, родной
07:36:05 29-11-2024
вот успокоил, значит сильно заботится о людях
08:47:15 29-11-2024
Устроить черт знает что во внешней политике, обвалить национальную валюту, это что за план то такой?!
09:23:13 29-11-2024
Гость (08:47:15 29-11-2024) Устроить черт знает что во внешней политике, обвалить национ... Секретный
10:24:15 29-11-2024
Гость (08:47:15 29-11-2024) Устроить черт знает что во внешней политике, обвалить национ... Крым вернуть России, этого мало?
11:24:26 29-11-2024
В Госдуме среди слуг народа официально сидит 3 миллиардера и 230 долларовых миллионеров. Доходы 10 богатейших депутатов превысили годовой бюджет 13 регионов России. Конечно, поводов для паники нет.