Путин прокомментировал ситуацию с курсом рубля

Президент считает, что поводов для паники нет

28 ноября 2024, 21:55, ИА Амител

Президент РФ Владимир Путин / Фото: kremlin.ru

Ситуация с курсом рубля находится под контролем, поводов для паники у граждан нет. Как сообщает ТАСС, об этом заявил президент России Владимир Путин во время общения с журналистами в Астане.

"В целом, на мой взгляд, ситуация под контролем. И каких-то оснований для паники уж точно совершенно нет. Да, и в нашей стране, и в соседних процессы непростые, но они под контролем, все идет по плану", – сказал президент.

Российский лидер отметил, что колебания курса рубля определяются многими факторами. По словам Путина, это связано и с платежами в бюджет, и с ценами на нефть, а также с другими факторами сезонного характера.