Путин проведёт мероприятия в честь Дня космонавтики
Также глава государства традиционно посетит богослужение на Пасху
10 апреля 2023, 10:46, ИА Амител
Фото: kremlin.ru
На этой неделе у президента Владимира Путина запланировано несколько важных мероприятий, пишет ТАСС со ссылкой на телеканал "Россия 1".
В частности, глава государства поучаствует в деловых и торжественных мероприятиях по случаю Дня космонавтики и посетит богослужение на Пасху. Также у него в планах рабочие встречи, совещание по экономическим вопросам и совещание с членами Совбеза.
На недавнем совещании Совбеза Путин обвинил третьи страны в попытке подготовить теракты в новых регионах РФ.
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