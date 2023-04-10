Путин проведёт мероприятия в честь Дня космонавтики

Также глава государства традиционно посетит богослужение на Пасху

10 апреля 2023, 10:46, ИА Амител

Фото: kremlin.ru

На этой неделе у президента Владимира Путина запланировано несколько важных мероприятий, пишет ТАСС со ссылкой на телеканал "Россия 1".

В частности, глава государства поучаствует в деловых и торжественных мероприятиях по случаю Дня космонавтики и посетит богослужение на Пасху. Также у него в планах рабочие встречи, совещание по экономическим вопросам и совещание с членами Совбеза.

На недавнем совещании Совбеза Путин обвинил третьи страны в попытке подготовить теракты в новых регионах РФ.