Путин проведет встречу с членами Совбеза на следующей неделе

В графике президента возможна региональная поездка

24 марта 2024, 21:31, ИА Амител

Владимир Путин / Кадр: "Россия 24"

Президент России Владимир Путин на следующей неделе проведет совещание с с членами Совбеза. Об этом сообщили на телеканале "Россия 1" в программе "Москва. Кремль. Путин".

По словам журналиста Павла Зарубина, Путин также проведет совещание, посвященное вопросам экономики. В расписании президента может появиться региональная поездка.

Владимир Путин 23 марта обратился к россиянам в связи с терактом в Подмосковье, жертвами которого, по последним данным, стали более 130 человек. Глава государства объявил 24 марта днем траура и пообещал, что всех причастных к одному из крупнейших терактов в России ждет "возмездие".