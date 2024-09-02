Путин рассказал, что спит шесть часов в сутки, но этого недостаточно

Президент признался, что не может правильно организовать свой рабочий день

02 сентября 2024, 16:00, ИА Амител

Владимир Путин / Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин принял участие в открытом уроке "Разговор о важном" в школе № 20 в Кызыле и рассказал, что обычно спит шесть часов в сутки, сообщает РИА Новости.

Во время урока десятилетний ученик отметил, что Путин находится в хорошей форме, и спросил, сколько часов он спит.

"Соврать неудобно, скажу как есть, но пример нехороший. Ты пример с меня в этом смысле не бери. Я сегодня спал четыре часа, это маловато. А так обычно сплю шесть часов. А ты должен спать нормально, как минимум восемь", – ответил президент мальчику.

Путин пояснил, что спит всего шесть часов не потому, что он такой занятой человек, а потому, что не может правильно организовать свой рабочий день.