Путин рассказал, как знакомый сравнил его с киборгом
Глава государства отметил, что чувствовать себя так "не очень приятно"
27 мая 2025, 19:26, ИА Амител
Президент России Владимир Путин рассказал, что однажды близкий человек сравнил его с киборгом и это "не звучало как что-то хорошее". Как сообщает ТАСС, об этом глава государства заявил на заседании наблюдательного совета АНО "Россия – страна возможностей".
В ходе обсуждений президент прокомментировал опцию предложения руки и сердца через "Госуслуги". Глава государства отметил, что это неплохо, чтобы сэкономить время.
"Но вообще все-таки такие вещи лучше делать лично, глядя друг другу в глаза и испытывая определенные эмоции", – подчеркнул он.
После этого глава государства вспомнил о своем разговоре с близким человеком. Он сравнил его с киборгом. Путин же подчеркнул, что не все в жизни должно быть автоматизировано.
"Я так не считаю, во-первых. Во-вторых, <…> лучше все-таки создавать условия, чтобы люди могли друг с другом общаться и получать удовольствие от жизни во всех ее смыслах", – сказал президент.
Комментарии 0