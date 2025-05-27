Владимир Путин провел телефонный разговор с Александром Лукашенко. Главное
Российский лидер поблагодарил главу Белоруссии за содействие в обмене пленными военнослужащими между РФ и Украиной
27 мая 2025, 12:15, ИА Амител
Президент РФ Владимир Путин поговорил по телефону с белорусским лидером Александром Лукашенко. Об этом сообщает kremlin.ru.
Разговор состоялся 26 мая. Путин выразил Лукашенко большую признательность в организации обмена военнопленными между Россией и Украиной, который состоялся с 23 по 25 мая на пограничном переходе в Гомельской области. Освобожденных бойцов направили на территорию Белоруссии, где им оказали необходимую помощь.
Напомним, обмен по формуле "тысяча на тысячу" был произведен в соответствии с договоренностью, достигнутой на российско-украинских переговорах в Стамбуле. В его рамках освободили минимум троих военнослужащих из Алтайского края. Сейчас они находятся на реабилитации в Подмосковье и уже вышли на связь со своими семьями.
12:22:15 27-05-2025
это тот самый важный звонок?!)
13:03:49 27-05-2025
Мы все были в ожидании результатов этих важнейших переговоров с единственным стратегическим союзником