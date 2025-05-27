Российский лидер поблагодарил главу Белоруссии за содействие в обмене пленными военнослужащими между РФ и Украиной

27 мая 2025, 12:15, ИА Амител

Александр Лукашенко и Владимир Путин / Фото: kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин поговорил по телефону с белорусским лидером Александром Лукашенко. Об этом сообщает kremlin.ru.

Разговор состоялся 26 мая. Путин выразил Лукашенко большую признательность в организации обмена военнопленными между Россией и Украиной, который состоялся с 23 по 25 мая на пограничном переходе в Гомельской области. Освобожденных бойцов направили на территорию Белоруссии, где им оказали необходимую помощь.

Напомним, обмен по формуле "тысяча на тысячу" был произведен в соответствии с договоренностью, достигнутой на российско-украинских переговорах в Стамбуле. В его рамках освободили минимум троих военнослужащих из Алтайского края. Сейчас они находятся на реабилитации в Подмосковье и уже вышли на связь со своими семьями.