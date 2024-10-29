Путин рассказал, какой должна стать российская экономика

Президент также пообещал решать проблему в разрыве зарплат бюджетников совместно с российскими регионами

29 октября 2024, 22:45, ИА Амител

Президент РФ Владимир Путин / Фото: kremlin.ru

Российская экономика должна стать экономикой высоких зарплат. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил президент РФ Владимир Путин на съезде Федерации независимых профсоюзов России.

"Российская экономика должна стать экономикой высоких заработных плат, в этом ключ к повышению эффективности самих производств", – заявил глава государства.

Путин также пообещал решать проблему в разрыве зарплат бюджетников совместно с российскими регионами. По его словам, с 2027 года потребуется перевести оплату труда всех сотрудников бюджетной сферы на "отраслевые системы". Задача не только в росте доходов специалистов, но и в устранении разрывов в их зарплатах, которые отличаются от региона к региону.