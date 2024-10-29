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Путин рассказал, какой должна стать российская экономика

Президент также пообещал решать проблему в разрыве зарплат бюджетников совместно с российскими регионами

29 октября 2024, 22:45, ИА Амител

Президент РФ Владимир Путин / Фото: kremlin.ru
Президент РФ Владимир Путин / Фото: kremlin.ru

Российская экономика должна стать экономикой высоких зарплат. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил президент РФ Владимир Путин на съезде Федерации независимых профсоюзов России.

"Российская экономика должна стать экономикой высоких заработных плат, в этом ключ к повышению эффективности самих производств", – заявил глава государства.

Путин также пообещал решать проблему в разрыве зарплат бюджетников совместно с российскими регионами. По его словам, с 2027 года потребуется перевести оплату труда всех сотрудников бюджетной сферы на "отраслевые системы". Задача не только в росте доходов специалистов, но и в устранении разрывов в их зарплатах, которые отличаются от региона к региону.

Владимир Путин

Комментарии 14

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Wert

02:32:06 30-10-2024

И яичек купим и маслица

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Гость

03:32:10 30-10-2024

Три рассказа за вечер о Путине

  12 Нравится
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Гость

07:27:27 30-10-2024

Гость (03:32:10 30-10-2024) Три рассказа за вечер о Путине... Всё хорошо?

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Гость из будущего

07:50:28 30-10-2024

Гость (07:27:27 30-10-2024) Всё хорошо?...
Все хорошо, прекрасная маркиза

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Гость

08:08:25 30-10-2024

И так уже из-за рекордного роста зарплат цены в космос улетели. Куда ещё то?

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Musik

08:22:35 30-10-2024

Гость (08:08:25 30-10-2024) И так уже из-за рекордного роста зарплат цены в космос улете... Помните ставка ре у ЦБ была 210?

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Гость

08:30:34 30-10-2024

Гость (08:08:25 30-10-2024) И так уже из-за рекордного роста зарплат цены в космос улете... Как это? Вы стали больше покупать? Если нет, то причем зарплаты?

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Гость

08:59:39 30-10-2024

Какой она должна быть мы и сами знаем. А что Вова собирается предпринять, для того, чтобы она такой стала?

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Гость

11:15:53 30-10-2024

Гость (08:59:39 30-10-2024) Какой она должна быть мы и сами знаем. А что Вова собирается... Да все как обычно - даст поручения правительству углубить и улучшить сферического коня, те запилят очередной пакет нацпроектов очередной оптимизации, мгновенно подключатся банки/барыги/жулики всех мастей и растащат бюджетные деньги на свои громкие и в лучшем случае пустые пиар-проекты (ессно отстегнув долю тем, кто этот бюджет распределяет). Деньги освоены, результат потрясающий по отчетам и околонулевой по факту, все довольны кроме населения.

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Гость

11:24:46 30-10-2024

Гость (08:59:39 30-10-2024) Какой она должна быть мы и сами знаем. А что Вова собирается... можно попробовать изменения в конституцию внести

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гость

09:11:44 30-10-2024

экономика ему ничего не должна

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Гость

09:23:12 30-10-2024

Уже 20 лет рассказывает. И что?

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Гость

10:15:34 30-10-2024

Что- то говорить народу надо.

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Гость

12:39:02 30-10-2024

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