Путин рассказал, какой должна стать российская экономика
Президент также пообещал решать проблему в разрыве зарплат бюджетников совместно с российскими регионами
29 октября 2024, 22:45, ИА Амител
Российская экономика должна стать экономикой высоких зарплат. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил президент РФ Владимир Путин на съезде Федерации независимых профсоюзов России.
"Российская экономика должна стать экономикой высоких заработных плат, в этом ключ к повышению эффективности самих производств", – заявил глава государства.
Путин также пообещал решать проблему в разрыве зарплат бюджетников совместно с российскими регионами. По его словам, с 2027 года потребуется перевести оплату труда всех сотрудников бюджетной сферы на "отраслевые системы". Задача не только в росте доходов специалистов, но и в устранении разрывов в их зарплатах, которые отличаются от региона к региону.
02:32:06 30-10-2024
И яичек купим и маслица
03:32:10 30-10-2024
Три рассказа за вечер о Путине
07:27:27 30-10-2024
Гость (03:32:10 30-10-2024) Три рассказа за вечер о Путине... Всё хорошо?
07:50:28 30-10-2024
Гость (07:27:27 30-10-2024) Всё хорошо?...
Все хорошо, прекрасная маркиза
08:08:25 30-10-2024
И так уже из-за рекордного роста зарплат цены в космос улетели. Куда ещё то?
08:22:35 30-10-2024
Гость (08:08:25 30-10-2024) И так уже из-за рекордного роста зарплат цены в космос улете... Помните ставка ре у ЦБ была 210?
08:30:34 30-10-2024
Гость (08:08:25 30-10-2024) И так уже из-за рекордного роста зарплат цены в космос улете... Как это? Вы стали больше покупать? Если нет, то причем зарплаты?
08:59:39 30-10-2024
Какой она должна быть мы и сами знаем. А что Вова собирается предпринять, для того, чтобы она такой стала?
11:15:53 30-10-2024
Гость (08:59:39 30-10-2024) Какой она должна быть мы и сами знаем. А что Вова собирается... Да все как обычно - даст поручения правительству углубить и улучшить сферического коня, те запилят очередной пакет нацпроектов очередной оптимизации, мгновенно подключатся банки/барыги/жулики всех мастей и растащат бюджетные деньги на свои громкие и в лучшем случае пустые пиар-проекты (ессно отстегнув долю тем, кто этот бюджет распределяет). Деньги освоены, результат потрясающий по отчетам и околонулевой по факту, все довольны кроме населения.
11:24:46 30-10-2024
Гость (08:59:39 30-10-2024) Какой она должна быть мы и сами знаем. А что Вова собирается... можно попробовать изменения в конституцию внести
09:11:44 30-10-2024
экономика ему ничего не должна
09:23:12 30-10-2024
Уже 20 лет рассказывает. И что?
10:15:34 30-10-2024
Что- то говорить народу надо.
12:39:02 30-10-2024
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