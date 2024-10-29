Путин анонсировал новую систему оплаты труда бюджетников

По словам президента, разброса в зарплатах медиков и учителей быть не должно

29 октября 2024, 21:29, ИА Амител

Владимир Путин / Фото: kremlin.ru

В России в следующем году протестируют новую систему оплаты труда бюджетников. Как сообщает РИА Новости, об этом он заявил на конгрессе "Национальное здравоохранение".

"Разброса в зарплатах медиков, учителей, других специалистов, конечно, не должно быть. <...> В 2025 году мы отработаем новую, более справедливую модель оплаты труда бюджетников в ряде пилотных регионов страны", – сказал Путин.

Он напомнил, что зарплата медицинских работников привязана к средней зарплате в регионах. При этом показатель может сильно различаться даже в соседних субъектах страны.

Ранее глава Минсоцзащиты Антон Котяков рассказывал, что речь идет о повышении в структуре зарплаты доли оклада и стандартизации компенсаций и стимулирующих выплат. Ориентиром будет достижение размера оклада в половину от общей суммы дохода.