Путин анонсировал новую систему оплаты труда бюджетников
По словам президента, разброса в зарплатах медиков и учителей быть не должно
29 октября 2024, 21:29, ИА Амител
В России в следующем году протестируют новую систему оплаты труда бюджетников. Как сообщает РИА Новости, об этом он заявил на конгрессе "Национальное здравоохранение".
"Разброса в зарплатах медиков, учителей, других специалистов, конечно, не должно быть. <...> В 2025 году мы отработаем новую, более справедливую модель оплаты труда бюджетников в ряде пилотных регионов страны", – сказал Путин.
Он напомнил, что зарплата медицинских работников привязана к средней зарплате в регионах. При этом показатель может сильно различаться даже в соседних субъектах страны.
Ранее глава Минсоцзащиты Антон Котяков рассказывал, что речь идет о повышении в структуре зарплаты доли оклада и стандартизации компенсаций и стимулирующих выплат. Ориентиром будет достижение размера оклада в половину от общей суммы дохода.
21:38:42 29-10-2024
Отменить зп?
21:52:17 29-10-2024
размера доклада в половину от общей суммы дохода.
21:53:40 29-10-2024
Это достойная работа и должна быть достойная оплата.
22:21:59 29-10-2024
Учитывая, что в бюджете на 25 год уже заложена практически та же самая сумма на образование, что и раньше, то ждать значительного роста зарплат скорее всего не стоит
07:32:31 30-10-2024
Гость из будущего (22:21:59 29-10-2024) Учитывая, что в бюджете на 25 год уже заложена практически т... Ничего ждать не стоит. Речь идёт об некой "отработке" программы в неких штучных "пилотных" регионах.
22:28:32 29-10-2024
У нас так понимаю кроме врачей и учителей других бюджетников нет. В администрациях уже бывшие продавцы работают.
06:29:27 30-10-2024
Ужас (22:28:32 29-10-2024) У нас так понимаю кроме врачей и учителей других бюджетников... а кому еще там работать? Бумажки перекладывай слева направо, и ответственности никакой, в отличии от продавца.
16:14:06 30-10-2024
Гость (06:29:27 30-10-2024) а кому еще там работать? Бумажки перекладывай слева направо,... Судя по комментарию, в администрациях прям шикарное место!? Дык идите поработайте! Критики диванные.
15:25:00 30-10-2024
Ужас (22:28:32 29-10-2024) У нас так понимаю кроме врачей и учителей других бюджетников... В точку!
00:53:18 30-10-2024
"Разброса в зарплатах быть НЕ ДОЛЖНО"!? Знакомая песня: шаблонная "готовность" решить проблему, да всё как-то руки не доходят, поскольку невпроворот прочих "дел" (как будто в чём-то другом удалось "преуспеть" за ЧЕТВЕРТЬ СТОЛЕТИЯ?). Короче: блажен, кто верует, - надежды не теряйте...
09:02:20 30-10-2024
Однако, хана бюджетникам. Заметьте, никто даже не заикнулся про какое-то увеличение зп) Щас опять перекроят сетку, и на деле зп уменьшится.
09:18:19 30-10-2024
не смешите мой белый халат! "справедливой", "достойной" и т.д. не будет. Перелив из пустого в порожнее. ДАЖЕ, если оклад вырастет, остальные доплаты сократят и зарплата не просто не вырастет, не упала бы!!! Сейчас, чтобы добыть свою ЗП нужно 15 раз доказать, что не "ОЛЕНЬ". Мало просто приходить и делать свою работу, ты должен доказать, что ты ее делал. В итоге тратишь время не на основную работу, а на создание доказательств, что ты работал. И тот, кто реально занят работой очень интенсивно - ему некогда собирать эти доказательства, в итоге он может получить ЗП ниже коллег, которые скрупулёзно собирали эти доказательства. Вот так мы начали стимулировать медицину работать эффективнее, а по факту вместо основной работы нацелили медиков на попытки не потерять деньги. И в этой вечной гонке за ЗП пациент не в выигрыше.
09:23:11 30-10-2024
Быть не должно, 25 лет про это только и говорят, но ЕСТЬ.
11:40:06 30-10-2024
А зачем апробировать на пилотных регионах? Есть опыт СССР, где зарплата бюджетников была одинаковая во всех регионах (кроме северных надбавок).