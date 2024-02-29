Путин рассказал, какой уровень бедности должен быть в России к 2030 году
Президент отметил, что борьба с бедностью – задача непростая, и она должна нести системный характер
29 февраля 2024, 17:14, ИА Амител
Президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию рассказал о бедности населения страны и поставил задачу по уменьшению этого показателя.
Путин напомнил, что в 2000 году за чертой бедности находились более 42 млн человек, а по итогам 2023 года показатель снизился до 13,5 млн.
"Конечно, и это много. Но мы держим решение этой проблемы в зоне постоянного внимания. Ряд мер принят относительно недавно: введено единое ежемесячное пособие для семей с невысокими доходами, причем от беременности женщины до достижения ребенком 17 лет. В прошлом году это пособие получали более 11 млн человек", – отметил Путин.
Президент подчеркнул, что проблемы бедности по-прежнему острые, потому что они затрагивают более 9% населения России.
"А среди многодетных семей уровень бедности составляет около 30%", – указал глава государства.
Путин отметил необходимость добиться к 2030 году уровня бедности в стране ниже 7%, а среди многодетных семей – до 12%.
18:33:56 29-02-2024
А вообще уровень бедности убрать до 0? кишка тонка?
20:47:32 29-02-2024
Дима (18:33:56 29-02-2024) А вообще уровень бедности убрать до 0? кишка тонка?...
Зачем? Народ жаждет быть глупым, бедным и даже нищим. Горожанка, ведь так?
23:12:25 29-02-2024
Про пенсионеров, как в рот воды набрал.....
01:25:19 01-03-2024
Озвучьте пожалуйста порог бедности, верхний и нижний.
08:12:01 01-03-2024
Свою речь "о запуске новых нацпроектов" президенту следовало с отчёта о выполнении прежних нацпроектов 2012 ( Майские указы) и 2018 годов, как они выполнены и выполнены ли? Озвучить ФИО тех, кто отвечал за их выполнение, и, конечно же, какие приняты меры к неисполнителям.
08:24:20 01-03-2024
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