Путин рассказал, кто сейчас является легитимной властью на Украине

Конституция Украины предусматривает продление полномочий Рады, но не президента

28 мая 2024, 20:28, ИА Амител

Владимир Путин / Фото: kremlin.ru

Единственной легитимной властью на Украине остаются Верховная рада и ее спикер. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил президент России Владимир Путин на пресс-подходе по итогам визита в Узбекистан.

"Строго говоря, по предварительной оценке, единственной легитимной властью остается парламент и спикер Рады. По большому счету, если бы хотели провести президентские выборы, тогда надо было бы отменять закон о военном положении, вот и все", – сказал он, отметив, что делать этого в Киеве не стали.

Российский лидер добавил, что Конституция Украины предусматривает продление полномочий Рады, но не президента. Он отметил, что по сложившейся ситуации относительно легитимности украинских властей необходимо провести серьезный и глубокий анализ.

Отдельно Путин сказал, что задумка заокеанских "хозяев" Украины может состоять в том, чтобы возложить на действующую власть все непопулярные решения. В их числе и понижение призывного возраста.