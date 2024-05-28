Путин рассказал, кто сейчас является легитимной властью на Украине
Конституция Украины предусматривает продление полномочий Рады, но не президента
28 мая 2024, 20:28, ИА Амител
Единственной легитимной властью на Украине остаются Верховная рада и ее спикер. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил президент России Владимир Путин на пресс-подходе по итогам визита в Узбекистан.
"Строго говоря, по предварительной оценке, единственной легитимной властью остается парламент и спикер Рады. По большому счету, если бы хотели провести президентские выборы, тогда надо было бы отменять закон о военном положении, вот и все", – сказал он, отметив, что делать этого в Киеве не стали.
Российский лидер добавил, что Конституция Украины предусматривает продление полномочий Рады, но не президента. Он отметил, что по сложившейся ситуации относительно легитимности украинских властей необходимо провести серьезный и глубокий анализ.
Отдельно Путин сказал, что задумка заокеанских "хозяев" Украины может состоять в том, чтобы возложить на действующую власть все непопулярные решения. В их числе и понижение призывного возраста.
07:23:07 29-05-2024
Конституция Украины предусматривает продление полномочий Рады, но не президента ---- О, получается они пока без президента