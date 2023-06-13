Названы потери российской техники после начала контрнаступления ВСУ
Часть машин, по словам Владимира Путина, подлежит ремонту
13 июня 2023, 22:31, ИА Амител
Кадр из видео: ТАСС
Президент России Владимир Путин на встрече с военкорами рассказал о том, сколько техники потеряли российские военные с начала украинского контрнаступления.
Путин заявил, что контрнаступление началось 4 июня и продолжается до сих пор. Он сказал, что украинские потери составляют 25-30% от техники, поставленной из-за рубежа.
ВСУ потеряли свыше 160 танков и больше 360 БМП разного типа, рассказал президент России.
Российские войска, по его словам, потеряли 54 единицы бронетехники. Часть подлежит ремонту.
Вопрос о потерях среди личного состава президент переадресовал Минобороны.
06:33:40 14-06-2023
Про людские потери он не знает? Тока про железо знает?
07:52:55 14-06-2023
Без гиперзвука наверное не получится
13:34:18 14-06-2023
Всё идёт по плану...
16:08:55 14-06-2023
Гость (13:34:18 14-06-2023) Всё идёт по плану...... Хороший план, забористый!
22:36:01 14-06-2023
Для обороны много