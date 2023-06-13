Названы потери российской техники после начала контрнаступления ВСУ

Часть машин, по словам Владимира Путина, подлежит ремонту

13 июня 2023, 22:31, ИА Амител

Кадр из видео: ТАСС

Президент России Владимир Путин на встрече с военкорами рассказал о том, сколько техники потеряли российские военные с начала украинского контрнаступления.

Путин заявил, что контрнаступление началось 4 июня и продолжается до сих пор. Он сказал, что украинские потери составляют 25-30% от техники, поставленной из-за рубежа.

ВСУ потеряли свыше 160 танков и больше 360 БМП разного типа, рассказал президент России.

Российские войска, по его словам, потеряли 54 единицы бронетехники. Часть подлежит ремонту.

Вопрос о потерях среди личного состава президент переадресовал Минобороны.