Путин заявил, что во всей России нет смысла вводить военное положение

Он добавил, что укрепление границы проводится быстро

13 июня 2023, 21:31, ИА Амител

Кадр из видео: ТАСС

Владимир Путин на встрече с военкорами прокомментировал рассуждения на тему введения военного положения в России. Трансляцию мероприятия вел телеканал "Россия 24".

По словам Путина, вводить военное положение на территории всей страны нет смысла.

Говоря об атаках на Белгородскую область, он заявил, что проблема есть и связана она с тем, что Киев пытается отвлечь внимание от критических направлений.

Путин добавил, что укрепление границы проводится быстро, а решением проблемы с вылазками ДРГ займутся бойцы батальона "Запад-Ахмат" вместе с другими подразделениями РФ.