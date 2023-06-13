Путин заявил, что во всей России нет смысла вводить военное положение
Он добавил, что укрепление границы проводится быстро
13 июня 2023, 21:31, ИА Амител
Кадр из видео: ТАСС
Владимир Путин на встрече с военкорами прокомментировал рассуждения на тему введения военного положения в России. Трансляцию мероприятия вел телеканал "Россия 24".
По словам Путина, вводить военное положение на территории всей страны нет смысла.
Говоря об атаках на Белгородскую область, он заявил, что проблема есть и связана она с тем, что Киев пытается отвлечь внимание от критических направлений.
Путин добавил, что укрепление границы проводится быстро, а решением проблемы с вылазками ДРГ займутся бойцы батальона "Запад-Ахмат" вместе с другими подразделениями РФ.
21:42:29 13-06-2023
Фотка такая грустная, как прям утонул. (медузы, водичка...). Смотрите доиграитесь...
12:08:52 14-06-2023
Гость (21:42:29 13-06-2023) Фотка такая грустная, как прям утонул. (медузы, водичка...).... Так уже. Победа или трибунал. Это так для обеих сторон
01:39:55 14-06-2023
После его слов что мы еще не начинали и позорного кидалова договоренностей этими гопниками надо было перевести экономику и жизнь страны на военные рельсы и вместо СВО начать полномасштабное освобождение русских земель и принуждение укронацистского режима к миру. Но почему то почему нет он не объясняет. Кто его постоянно одергивает и не дает делать все по уму во благо России и народа??????
08:27:06 14-06-2023
укрепление границы проводится быстро --- но поздно. На полтора года