Путин рассказал о резком росте количества сдающихся в плен украинских военных

Глава государства добавил, что работа по обмену пленными между сторонами продолжается

16 декабря 2023, 07:32, ИА Амител

Владимир Путин / Фото: kremlin.ru

Количество сдающихся в плен украинских военных в последнее время резко увеличилось. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил глава государства Владимир Путин в ходе встречи с руководством Госдумы и лидерами фракций.

"Хочу вас проинформировать, в последнее время количество сдающихся в плен военнослужащих украинских войск резко увеличилось", – сообщил Путин.Глава государства добавил, что обмен пленными между сторонами продолжается.

Напомним, что ранее в ходе "Итогов года" президент заявил, что конфликт на Украине – огромная трагедия, подчеркнув, что юго-восток страны всегда был пророссийским и голосовал за пророссийских политиков. Также он указал на то, что Одесса – это "русский город".