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Реальная зарплата в Алтайском крае за прошлый год выросла всего на 0,5 процента

Это худший результат по данному показателю за последние 10 лет

13 марта 2023, 19:45, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Реальный размер заработной платы в Алтайском крае с учётом инфляции вырос на 0,5% – это самый маленький показатель за последние 10 лет. 

В декабре 2022 года, по данным ведомства, средний размер зарплаты в регионе составил 53 084 рубля. Отметим, что декабрьская зарплата всегда выше годовой, поскольку некоторые категории работников получают дополнительные выплаты.

В период с января по декабрь 2022 года реальный размер зарплаты в крае составил 38 315 рублей. В номинальном выражении это больше, чем годом ранее (32 839 рублей), но в реальном выражении это всего на 0,5% больше.

Как отмечает "Банкфакс" со ссылкой на данные Единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС), это худший показатель за последние 10 лет.



 

Комментарии 5

  • А у некоторых она вообще уменьшилась((((((((((((
    13 марта, Гость   Ответить
  • Весь год, кричали халва, халва, а в горле одна горечь. Зачем врать?
    13 марта, Гость   Ответить
  • Это худший результат по данному показателю за последние 10 лет!!! ГРУСТНЫЕ ИТОГИ(((
    13 марта, Гость   Ответить
  • Вы где эти цифры берёте? 30-ть не все зарабатывают
    13 марта, Гость   Ответить
  • Эта статья вброс! Фейк! Направленный на дискредитацию успехов краевой власти в деле экономического роста региона!
    14 марта, Гость   Ответить
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