Реальная зарплата в Алтайском крае за прошлый год выросла всего на 0,5 процента

Это худший результат по данному показателю за последние 10 лет

13 марта 2023, 19:45, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Реальный размер заработной платы в Алтайском крае с учётом инфляции вырос на 0,5% – это самый маленький показатель за последние 10 лет.

В декабре 2022 года, по данным ведомства, средний размер зарплаты в регионе составил 53 084 рубля. Отметим, что декабрьская зарплата всегда выше годовой, поскольку некоторые категории работников получают дополнительные выплаты.

В период с января по декабрь 2022 года реальный размер зарплаты в крае составил 38 315 рублей. В номинальном выражении это больше, чем годом ранее (32 839 рублей), но в реальном выражении это всего на 0,5% больше.

Как отмечает "Банкфакс" со ссылкой на данные Единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС), это худший показатель за последние 10 лет.





