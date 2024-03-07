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Путин рассказал, пользуется ли он умными колонками

Такой вопрос президенту задали на Всемирном фестивале молодежи

07 марта 2024, 10:41, ИА Амител

Владимир Путин / Фото: kremlin.ru
Владимир Путин / Фото: kremlin.ru

6 марта Владимир Путин встретился с участниками Всемирного фестиваля молодежи в "Сириусе", где его спросили, пользуется ли он голосовым помощником или умной колонкой, например, от "Яндекса" или "Сбера".

"Зачем мне "Сбер", если у нас есть руководитель "Сбера", который всегда на связи. Греф Герман Оскарович, он всегда на связи", – цитирует президента РИА Новости.

Владимир Путин и ранее не был сторонником современных гаджетов. В 2018 году его пресс-секретарь Дмитрий Песков рассказывал, что у главы государства нет мобильного телефона, хотя он "может сам в компьютере посмотреть интернет". А в 2020-м представитель Кремля сообщал, что президент не пользуется соцсетями. В 2022 году от него также стало известно, что Путин не читает телеграм-каналы, но получает обзоры.

Владимир Путин Гаджеты

Комментарии 4

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Элен без ребят

10:57:36 07-03-2024

вопрос был откровенно тупой.

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гость

11:17:44 07-03-2024

он пользуется "умными" папочками, в которых приносят бумажки

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Гость

11:25:07 07-03-2024

То, что Президент не использует эти ваши костыли для общения, может быть, заставит задуматься? В отличие от всей этой петушни, что у нас, что "у них"...

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Гость

13:29:56 07-03-2024

- Греф, поставь Газманова... - Мои мысли, мои скакуны... - Громче - МОИ МЫСЛИ МОИ СКАКУНЫ

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