Путин рассказал Си Цзиньпину о контактах между Россией и США

Китай поддержал начавшийся диалог

24 февраля 2025, 21:00, ИА Амител

Президент РФ Владимир Путин / Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин проинформировал председателя КНР Си Цзиньпина о контактах между РФ и США в ходе телефонного разговора. Как сообщает пресс-служба Кремля, Пекин поддержал начавшийся диалог.

"Владимир Путин проинформировал председателя КНР о состоявшихся в последнее время российско-американских контактах. С китайской стороны выражена поддержка начавшемуся диалогу России и США, а также готовность содействовать поиску путей мирного урегулирования украинского конфликта", – сказано в сообщении.

Си Цзиньпин отметил, что Китай рад видеть усилия России и других сторон по деэскалации конфликта на Украине.

Во время продолжительного разговора лидеры двух стран обменялись мнениями по вопросам развития российско-китайского стратегического партнерства, а также обсудили взаимовыгодное сотрудничество в таких областях, как экономика, торговля, инвестиции, культура, образование и спорт.

Лидеры также подчеркнули, что отношения между Россией и Китаем играют стабилизирующую роль в мировых делах и не направлены "против кого-либо". Они носят стратегический характер и не подвержены внешнему влиянию.