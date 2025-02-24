Путин рассказал Си Цзиньпину о контактах между Россией и США
Китай поддержал начавшийся диалог
24 февраля 2025, 21:00, ИА Амител
Президент России Владимир Путин проинформировал председателя КНР Си Цзиньпина о контактах между РФ и США в ходе телефонного разговора. Как сообщает пресс-служба Кремля, Пекин поддержал начавшийся диалог.
"Владимир Путин проинформировал председателя КНР о состоявшихся в последнее время российско-американских контактах. С китайской стороны выражена поддержка начавшемуся диалогу России и США, а также готовность содействовать поиску путей мирного урегулирования украинского конфликта", – сказано в сообщении.
Си Цзиньпин отметил, что Китай рад видеть усилия России и других сторон по деэскалации конфликта на Украине.
Во время продолжительного разговора лидеры двух стран обменялись мнениями по вопросам развития российско-китайского стратегического партнерства, а также обсудили взаимовыгодное сотрудничество в таких областях, как экономика, торговля, инвестиции, культура, образование и спорт.
Лидеры также подчеркнули, что отношения между Россией и Китаем играют стабилизирующую роль в мировых делах и не направлены "против кого-либо". Они носят стратегический характер и не подвержены внешнему влиянию.
"Разговор носил теплый и дружеский характер", – отметили в пресс-службе Кремля.
21:12:21 24-02-2025
А Си рассказал Путину, о новой китайской заразе ?
21:54:32 24-02-2025
Мудрый китайский дракон выжидает...
23:56:55 24-02-2025
. (21:54:32 24-02-2025) Мудрый китайский дракон выжидает... ... Всё что может етот заразный дракон, только и чпокать летучих мышек.
00:30:41 25-02-2025
. (21:54:32 24-02-2025) Мудрый китайский дракон выжидает... ... Сидеть на берегу и ждать когда по реке проплывёт труп твоего врага...
09:56:49 25-02-2025
Гость (00:30:41 25-02-2025) Сидеть на берегу и ждать когда по реке проплывёт труп твоего... это сказачка для внешнего потребления.
внутре у них прям бурлит всё.
00:31:57 25-02-2025
А вообще то в нашей истории был уже один такой, который позвонил за границу, сразу как только...
12:57:27 25-02-2025
Проинформировал старшего брата.