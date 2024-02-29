Путин рассказал, в чем призвание власти
На примере предпринимателей президент разъяснил, что должны делать чиновники и правоохранители
29 февраля 2024, 17:44, ИА Амител
Президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию заявил, что работающий в стране бизнес должен иметь гарантии защиты прав, неприкосновенности вложений и инвестиций.
"Безусловно, мы должны это обеспечить. Это в интересах государства, всего общества, в интересах миллионов людей, которые трудятся в сфере частного бизнеса", – отметил Путин.
Он подчеркнул, что "никому, ни представителям власти, ни сотрудникам правоохранительных органов, не позволено притеснять людей, преступать закон или использовать его в корыстных целях".
"Нужно людям из предпринимательской среды помогать. Они создают рабочие места, обеспечивают работой, зарплату платят людям. В этом призвание власти: помогать", – отметил президент.
Путин добавил, что малый и средний бизнес с каждым годом вносит все больший вклад в экономику России. Только в прошлом году зарегистрировано 1,2 млн компаний.
22:40:28 29-02-2024
"никому, ни представителям власти, ни сотрудникам правоохранительных органов, не позволено притеснять людей, преступать закон или использовать его в корыстных целях".
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А что, такое бывает, кто-то этого не знает?
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Гость (01:38:12 01-03-2024) Красиво говорит. Пойду голосовать за него.... Не суди по словам,а суди по делам его-как вещал один из известнейший персонаж