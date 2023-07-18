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Путин рекомендовал губернаторам увековечить память участников СВО

Доклад по этой теме президенту должны представить до 1 сентября

18 июля 2023, 11:00, ИА Амител

Владимир Путин / Фото: kremlin.ru
Владимир Путин / Фото: kremlin.ru

Президент Владимир Путин предложил главам регионов увековечить память участников специальной военной операции. Такой пункт содержится в перечне поручений, опубликованном на сайте Кремля.

Доклад по этой теме российский лидер ждет до 1 сентября.

Напомним, глава государства также поручил профильным ведомствам разъяснить школьникам и студентам причины и задачи спецоперации на Украине и активизировать работу с молодежью новых регионов.

Владимир Путин СВО

Комментарии 5

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Гость

11:18:03 18-07-2023

Если называть именами павших улицы, то переименовать придется очень много. А на это средства не заложены.

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Гость

13:40:14 18-07-2023

Как будто увековечить можно только переименованием улиц. Но те кто последовательно шёл к войне в том же Киеве изменили названия 32 улиц, переулков и бульваров на имена нацистких героев.

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Гость

14:02:42 18-07-2023

Улицу Шевченко переименовать в проспект Шайгу ?

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Гость

14:17:05 18-07-2023

Гость (14:02:42 18-07-2023) Улицу Шевченко переименовать в проспект Шайгу ?... Тьфу на Вас. При жизни чтоль "воздать почести"? Речь идет об участниках спецоперации, а не о министерских тараканах. Вы бы еще Герасимова вспомнили.

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15:47:26 18-07-2023

В Барнауле Обской бульвар назвать "Бульвар имени участников СВО". Назвать и построить. Новый , широкий, светлый, утопающий в зелени.

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