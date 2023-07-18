Путин рекомендовал губернаторам увековечить память участников СВО
Доклад по этой теме президенту должны представить до 1 сентября
18 июля 2023, 11:00, ИА Амител
Владимир Путин / Фото: kremlin.ru
Президент Владимир Путин предложил главам регионов увековечить память участников специальной военной операции. Такой пункт содержится в перечне поручений, опубликованном на сайте Кремля.
Доклад по этой теме российский лидер ждет до 1 сентября.
Напомним, глава государства также поручил профильным ведомствам разъяснить школьникам и студентам причины и задачи спецоперации на Украине и активизировать работу с молодежью новых регионов.
11:18:03 18-07-2023
Если называть именами павших улицы, то переименовать придется очень много. А на это средства не заложены.
13:40:14 18-07-2023
Как будто увековечить можно только переименованием улиц. Но те кто последовательно шёл к войне в том же Киеве изменили названия 32 улиц, переулков и бульваров на имена нацистких героев.
14:02:42 18-07-2023
Улицу Шевченко переименовать в проспект Шайгу ?
14:17:05 18-07-2023
Гость (14:02:42 18-07-2023) Улицу Шевченко переименовать в проспект Шайгу ?... Тьфу на Вас. При жизни чтоль "воздать почести"? Речь идет об участниках спецоперации, а не о министерских тараканах. Вы бы еще Герасимова вспомнили.
15:47:26 18-07-2023
В Барнауле Обской бульвар назвать "Бульвар имени участников СВО". Назвать и построить. Новый , широкий, светлый, утопающий в зелени.