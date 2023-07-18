Путин рекомендовал губернаторам увековечить память участников СВО

Доклад по этой теме президенту должны представить до 1 сентября

18 июля 2023, 11:00, ИА Амител

Владимир Путин / Фото: kremlin.ru

Президент Владимир Путин предложил главам регионов увековечить память участников специальной военной операции. Такой пункт содержится в перечне поручений, опубликованном на сайте Кремля.

Доклад по этой теме российский лидер ждет до 1 сентября.

Напомним, глава государства также поручил профильным ведомствам разъяснить школьникам и студентам причины и задачи спецоперации на Украине и активизировать работу с молодежью новых регионов.