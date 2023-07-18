НОВОСТИОбщество

Участникам спецоперации хотят выдавать водительские права без обучения

Экзамен в таком случае можно будет сдать по результатам самоподготовки

18 июля 2023, 10:00, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Тамбовская областная Дума внесла в Госдуму законопроект о допуске участников спецоперации к экзаменам в ГИБДД на категории "А" и "В"  без обучения в автошколе.

По задумке авторов инициативы, экзамен можно будет сдать по результатам самоподготовки. 

Как полагают парламентарии, такая мера ускорит процесс получения прав участниками СВО и позволит им быстрее реализовывать служебные задачи, сообщает "АиФ".

Ранее рассказали, как в России изменятся правила получения водительских прав.

СВО инициативы Авто

Комментарии 26

Avatar Picture
Гость

10:02:49 18-07-2023

Сразу удостоверение пилота выдайте с налетом в 1000000 часов.

  41 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:09:11 18-07-2023

Бред.

  35 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:17:45 18-07-2023

А давайте сразу в депутаты!

  25 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:18:56 18-07-2023

Депутаты уже не знают как выслужится, чтобы их мажориков и самих не привлекли к участию.

  20 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:27:15 18-07-2023

Т.е. сдать экзамен без обучения - это допустимо и не влияет на качество водительских навыков и знаний. Значит признают, что обучение - это вообще излишнее наказание и просто повод для отъема денег. Ну а для участников решили сделать преференцию.

  20 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:30:33 18-07-2023

И медицинские дипломы, и пилотские, и операторов АЭС... По результатам самоподготовки :-)

  26 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:03:09 18-07-2023

Можно я президентом буду. Я самоподготовлюсь. ))))

  17 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:00:37 18-07-2023

Гость (11:03:09 18-07-2023) Можно я президентом буду. Я самоподготовлюсь. ))))... Можно. Только найти, кто за тебя проголосует.

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:11:02 18-07-2023

Я, к примеру, в 1995 году сдавал экзамен в ГАИ экстерном, по результатам самоподготовки. Несколько занятий перед самим экзаменом были, и все.

  7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:59:47 18-07-2023

Гость (11:11:02 18-07-2023) Я, к примеру, в 1995 году сдавал экзамен в ГАИ экстерном, по... А я в 1999 году. Тоже без всяких автошкол и подобного.

  7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:12:09 18-07-2023

Маразм крепчал

  7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:58:44 18-07-2023

Гость (12:12:09 18-07-2023) Маразм крепчал... Маразм - это думать, что только автошкола вас научит водить машину.

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:47:42 18-07-2023

Гость (11:03:09 18-07-2023) Можно я президентом буду. Я самоподготовлюсь. ))))... Можно. Так и делается.

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:51:02 18-07-2023

Исходя из этого можно и институт и училище окончить самоподготовкой (особенно медицинский). У нас есть ДОСААФ - оно вообще зачем?

  7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:58:19 18-07-2023

Гость (12:51:02 18-07-2023) Исходя из этого можно и институт и училище окончить самоподг... А как же раньше без автошкол люди водить учились и на права сдавали? :-) Эта же канитель с автошколами не так давно началась.

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:10:53 18-07-2023

Гость (13:58:19 18-07-2023) А как же раньше без автошкол люди водить учились и на права ... Бряхня, в 70-ые точно были.

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:57:29 18-07-2023

Раньше так и было. Хочешь сдать на права - иди и сдавай. Мало ли где ты научился вождению. Главное, чтобы умел и ПДД знал.

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:06:00 18-07-2023

а почему только участникам?

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:09:09 18-07-2023

Давайте без экзамена, я готов ради такого, потому что сдать не заплатив не реально в этом городе.

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:08:07 18-07-2023

Гость (15:09:09 18-07-2023) Давайте без экзамена, я готов ради такого, потому что сдать ... неправда. все сдают, только вы не можете. ездить научитесь.

  -4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:11:27 18-07-2023

Гость (15:09:09 18-07-2023) Давайте без экзамена, я готов ради такого, потому что сдать ... Так медкомиссия и сам экзамен всё равно платно. Не за счёт же налогоплательщиков это делать. Другое дело, что сейчас и автошкола стала обязательной с оплатой учебы в ней.

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:22:00 18-07-2023

Гость (16:11:27 18-07-2023) Так медкомиссия и сам экзамен всё равно платно. Не за счёт ж... я вас умоляю. медкомиссия 4400 рублей. Для вас это неподьемная сумма?

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

20:44:50 18-07-2023

Гость (16:22:00 18-07-2023) я вас умоляю. медкомиссия 4400 рублей. Для вас это неподьемн... Для меня нет. Причем тут я? Вы как-то учитесь логическую цепочку прослеживать, чтобы дурацких вопросов у вас не возникало.

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:29:11 18-07-2023

Надо выдавать удостоверение космонавта, машиниста паровоза и капитана корабля без экзаменов. Разрешить проезжать на красный свет и заплывать за буйки.

  6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:12:33 18-07-2023

Гость (15:29:11 18-07-2023) Надо выдавать удостоверение космонавта, машиниста паровоза и... Экзамены как раз никто не отменяет. Речь идет о том, что сдать на права можно будет без обучения в автошколе.

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

02:58:28 19-07-2023

Учиться обязательно но бесплатно.

  1 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров