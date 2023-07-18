Участникам спецоперации хотят выдавать водительские права без обучения
Экзамен в таком случае можно будет сдать по результатам самоподготовки
18 июля 2023, 10:00, ИА Амител
Фото: unsplash.com
Тамбовская областная Дума внесла в Госдуму законопроект о допуске участников спецоперации к экзаменам в ГИБДД на категории "А" и "В" без обучения в автошколе.
По задумке авторов инициативы, экзамен можно будет сдать по результатам самоподготовки.
Как полагают парламентарии, такая мера ускорит процесс получения прав участниками СВО и позволит им быстрее реализовывать служебные задачи, сообщает "АиФ".
Ранее рассказали, как в России изменятся правила получения водительских прав.
10:02:49 18-07-2023
Сразу удостоверение пилота выдайте с налетом в 1000000 часов.
10:09:11 18-07-2023
Бред.
10:17:45 18-07-2023
А давайте сразу в депутаты!
10:18:56 18-07-2023
Депутаты уже не знают как выслужится, чтобы их мажориков и самих не привлекли к участию.
10:27:15 18-07-2023
Т.е. сдать экзамен без обучения - это допустимо и не влияет на качество водительских навыков и знаний. Значит признают, что обучение - это вообще излишнее наказание и просто повод для отъема денег. Ну а для участников решили сделать преференцию.
10:30:33 18-07-2023
И медицинские дипломы, и пилотские, и операторов АЭС... По результатам самоподготовки :-)
11:03:09 18-07-2023
Можно я президентом буду. Я самоподготовлюсь. ))))
14:00:37 18-07-2023
Гость (11:03:09 18-07-2023) Можно я президентом буду. Я самоподготовлюсь. ))))... Можно. Только найти, кто за тебя проголосует.
11:11:02 18-07-2023
Я, к примеру, в 1995 году сдавал экзамен в ГАИ экстерном, по результатам самоподготовки. Несколько занятий перед самим экзаменом были, и все.
13:59:47 18-07-2023
Гость (11:11:02 18-07-2023) Я, к примеру, в 1995 году сдавал экзамен в ГАИ экстерном, по... А я в 1999 году. Тоже без всяких автошкол и подобного.
12:12:09 18-07-2023
Маразм крепчал
13:58:44 18-07-2023
Гость (12:12:09 18-07-2023) Маразм крепчал... Маразм - это думать, что только автошкола вас научит водить машину.
12:47:42 18-07-2023
Гость (11:03:09 18-07-2023) Можно я президентом буду. Я самоподготовлюсь. ))))... Можно. Так и делается.
12:51:02 18-07-2023
Исходя из этого можно и институт и училище окончить самоподготовкой (особенно медицинский). У нас есть ДОСААФ - оно вообще зачем?
13:58:19 18-07-2023
Гость (12:51:02 18-07-2023) Исходя из этого можно и институт и училище окончить самоподг... А как же раньше без автошкол люди водить учились и на права сдавали? :-) Эта же канитель с автошколами не так давно началась.
16:10:53 18-07-2023
Гость (13:58:19 18-07-2023) А как же раньше без автошкол люди водить учились и на права ... Бряхня, в 70-ые точно были.
13:57:29 18-07-2023
Раньше так и было. Хочешь сдать на права - иди и сдавай. Мало ли где ты научился вождению. Главное, чтобы умел и ПДД знал.
14:06:00 18-07-2023
а почему только участникам?
15:09:09 18-07-2023
Давайте без экзамена, я готов ради такого, потому что сдать не заплатив не реально в этом городе.
16:08:07 18-07-2023
Гость (15:09:09 18-07-2023) Давайте без экзамена, я готов ради такого, потому что сдать ... неправда. все сдают, только вы не можете. ездить научитесь.
16:11:27 18-07-2023
Гость (15:09:09 18-07-2023) Давайте без экзамена, я готов ради такого, потому что сдать ... Так медкомиссия и сам экзамен всё равно платно. Не за счёт же налогоплательщиков это делать. Другое дело, что сейчас и автошкола стала обязательной с оплатой учебы в ней.
16:22:00 18-07-2023
Гость (16:11:27 18-07-2023) Так медкомиссия и сам экзамен всё равно платно. Не за счёт ж... я вас умоляю. медкомиссия 4400 рублей. Для вас это неподьемная сумма?
20:44:50 18-07-2023
Гость (16:22:00 18-07-2023) я вас умоляю. медкомиссия 4400 рублей. Для вас это неподьемн... Для меня нет. Причем тут я? Вы как-то учитесь логическую цепочку прослеживать, чтобы дурацких вопросов у вас не возникало.
15:29:11 18-07-2023
Надо выдавать удостоверение космонавта, машиниста паровоза и капитана корабля без экзаменов. Разрешить проезжать на красный свет и заплывать за буйки.
16:12:33 18-07-2023
Гость (15:29:11 18-07-2023) Надо выдавать удостоверение космонавта, машиниста паровоза и... Экзамены как раз никто не отменяет. Речь идет о том, что сдать на права можно будет без обучения в автошколе.
02:58:28 19-07-2023
Учиться обязательно но бесплатно.