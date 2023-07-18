Участникам спецоперации хотят выдавать водительские права без обучения

Экзамен в таком случае можно будет сдать по результатам самоподготовки

18 июля 2023, 10:00, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Тамбовская областная Дума внесла в Госдуму законопроект о допуске участников спецоперации к экзаменам в ГИБДД на категории "А" и "В" без обучения в автошколе.

По задумке авторов инициативы, экзамен можно будет сдать по результатам самоподготовки.

Как полагают парламентарии, такая мера ускорит процесс получения прав участниками СВО и позволит им быстрее реализовывать служебные задачи, сообщает "АиФ".

Ранее рассказали, как в России изменятся правила получения водительских прав.