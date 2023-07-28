Путин: РФ уважает планы Африки по урегулированию конфликта на Украине

Глава государства отметил, что украинский конфликт — это острая проблема и Москва не уходит от ее рассмотрения

28 июля 2023, 16:00, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Президент России Владимир Путин заявил, что Россия уважает планы Африки по урегулированию конфликта на Украине. Как сообщает РИА Новости, об этом он сказал во время пленарного заседания саммита "Россия – Африка".

Глава государства отметил, что украинский конфликт – это острая проблема и Москва не уходит от ее рассмотрения. Однако страны с "развитой демократией" монополизировали все посреднические миссии между Россией и Украиной.

"Теперь нет, теперь и Африка готова помогать в решении проблем, находящихся, казалось бы, вне зоны ее первоочередных интересов", – заявил президент.