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Путин: России для ее бюджета нужен курс рубля чуть-чуть ниже текущего

Глава государства отметил, что если бы такой курс был нормальным, то правительство не приняло бы указ об обязательной реализации некоторыми экспортерами своей валютной выручки

13 октября 2023, 22:23, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

России для ее бюджета необходим курс рубля немного ниже, чем он есть сейчас. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции, подводя итоги своего визита в Киргизию, сообщает ТАСС.

Глава государства отметил, что если бы такой курс был нормальным, то правительство не приняло бы указ об обязательной реализации некоторыми экспортерами своей валютной выручки. При этом Путин опроверг, что курс доллара связан с какими-либо проблемами в экономике – она стабильна и вопрос кроется лишь в валютном регулировании.

Экономика Владимир Путин курс валют

Комментарии 6

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Гость

23:31:43 13-10-2023

Да да да ... просто рубль никому не нужно а доллар по 120 будет в след году

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Гость

07:23:08 14-10-2023

А причём тут курс рубля к зелени или еврику. У вас импортозамещение и санкции. Пересчитайте по курсу эритрейской накфы или северокорейской воне ...

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гость

09:56:44 14-10-2023

Что мешает чуть-чуть снизить?

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Гость

19:41:57 14-10-2023

Сырье которое по дешевке гоним за рубеж в глубокую переработку и производство из него товаров с высокой добавочной стоимостью, рубль государственный казначейский билет обеспеченный золотом, золото не продавать ни кому только в обмен на технологии,курс 1к 1.

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Гость

21:26:33 14-10-2023

Ну так снизьте на писярик (50 рублей), кто мешает. Или опять глобальные экономические факторы?

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гость

20:17:49 16-10-2023

у многих смотрю впаянная напрямую перемычка в мозгах "доллардорожает=все пропало", тем и живут в комментариях. а "рубльдешевеет" невдомек, покупай срочно рубль по 120, дурик, за баксы, которые ты купил по 160 в 2022, минимизируй убытки

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