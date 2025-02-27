Путин: Россия будет и дальше развивать силы спецопераций
Подразделения продолжат обеспечивать новейшими образцами вооружения и экипировки
27 февраля 2025, 13:20, ИА Амител
Россия продолжит развивать и укреплять Силы специальных операций (ССО), заявил президент Владимир Путин в поздравлении военнослужащих и ветеранов ССО с профессиональным праздником.
"Последовательная, системная, планомерная работа по развитию Сил специальных операций обязательно продолжится. Будем и дальше повышать боевые возможности ваших подразделений, обеспечивать их новейшими образцами вооружения и экипировки, средствами связи и радиоэлектронной борьбы", – приводит слова главы государства пресс-служба Кремля.
Силы специальных операций ВС РФ – высокомобильное формирование, находящееся в постоянной готовности к немедленному применению как внутри страны, так и за рубежом.
ССО были созданы в 2009 году в рамках реформы Вооруженных сил РФ и подчиняются Генеральному штабу ВС России.
14:03:38 27-02-2025
Куда ещё то мощнее?
10:33:28 28-02-2025
обеспечивать их новейшими образцами вооружения -- ну это же был новейший образец вооружения, официально был представлен