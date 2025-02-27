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Путин: Россия будет и дальше развивать силы спецопераций

Подразделения продолжат обеспечивать новейшими образцами вооружения и экипировки

27 февраля 2025, 13:20, ИА Амител

Владимир Путин / Кадр из видео: kremlin.ru
Владимир Путин / Кадр из видео: kremlin.ru

Россия продолжит развивать и укреплять Силы специальных операций (ССО), заявил президент Владимир Путин в поздравлении военнослужащих и ветеранов ССО с профессиональным праздником.

"Последовательная, системная, планомерная работа по развитию Сил специальных операций обязательно продолжится. Будем и дальше повышать боевые возможности ваших подразделений, обеспечивать их новейшими образцами вооружения и экипировки, средствами связи и радиоэлектронной борьбы", – приводит слова главы государства пресс-служба Кремля.

Силы специальных операций ВС РФ – высокомобильное формирование, находящееся в постоянной готовности к немедленному применению как внутри страны, так и за рубежом.

ССО были созданы в 2009 году в рамках реформы Вооруженных сил РФ и подчиняются Генеральному штабу ВС России.

Владимир Путин Армия

Комментарии 2

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Гость

14:03:38 27-02-2025

Куда ещё то мощнее?

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Гость

10:33:28 28-02-2025

обеспечивать их новейшими образцами вооружения -- ну это же был новейший образец вооружения, официально был представлен

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