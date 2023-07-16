Путин: Россия будет изучать трофейную современную западную технику

Президент считает, что если есть возможность "заглянуть внутрь и посмотреть", то почему бы это не использовать

16 июля 2023, 18:35, ИА Амител

Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин заявил, что трофейная западная техника станет предметом изучения российских специалистов. Об этом он заявил в программе "Москва. Кремль. Путин" на канале "Россия-1". Фрагмент опубликован в Telegram-канале журналиста Павла Зарубина.

"Есть такое выражение, как "обратный инжиниринг". Ну посмотрим, ведь современная техника, она и есть современная", — подчеркнул глава государства.

Путин считает, что если есть возможность "заглянуть внутрь и посмотреть", то почему бы это не использовать. Одновременно с этим он обратил внимание на современную технику у России, вроде Т-90 "Прорыв".

"Лучший танк в мире! Без всякого преувеличения", - сказал глава государства, отметив, что и Запад производит современную технику.