Путин: Россия вправе ответить на использование ВСУ кассетных боеприпасов

Ранее РФ их не использовала, даже несмотря на нехватку других снарядов в определенные моменты времени.

16 июля 2023, 15:28, ИА Амител

Фото: kremlin.ru

Россия оставляет за собой право применять кассетные боеприпасы в ответ на использование их Украиной. Об этом заявил президент Владимир Путин в программе "Москва. Кремль. Путин", фрагмент которой опубликовали в Telegram-канале журналиста Павла Зарубина.

Путин подчеркнул, что у Вооруженных сил РФ есть достаточный запас различных видов подобных боеприпасов. Несмотря на это, ранее РФ их не использовала, даже несмотря на нехватку других снарядов в определенные моменты времени.

Путин отметил, что если кассетные боеприпасы будут использованы, то РФ оставляет за собой право на зеркальные действия.