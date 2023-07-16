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Путин: Россия вправе ответить на использование ВСУ кассетных боеприпасов

Ранее РФ их не использовала, даже несмотря на нехватку других снарядов в определенные моменты времени.

16 июля 2023, 15:28, ИА Амител

Фото: kremlin.ru
Фото: kremlin.ru

Россия оставляет за собой право применять кассетные боеприпасы в ответ на использование их Украиной. Об этом заявил президент Владимир Путин в программе "Москва. Кремль. Путин", фрагмент которой опубликовали в Telegram-канале журналиста Павла Зарубина.

Путин подчеркнул, что у Вооруженных сил РФ есть достаточный запас различных видов подобных боеприпасов. Несмотря на это, ранее РФ их не использовала, даже несмотря на нехватку других снарядов в определенные моменты времени.

Путин отметил, что если кассетные боеприпасы будут использованы, то РФ оставляет за собой право на зеркальные действия.

Комментарии 2

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гость

16:07:04 16-07-2023

чего то не уверен что будет ответка !

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Гость

16:35:51 17-07-2023

И снова бла бла про права но не одного адекватного ответа.

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