Путин: Россия не нападала на Украину, а защищалась

Он указал, что пролившаяся в регионе русская кровь – "не водичка", чтобы Москва могла закрыть на это глаза

06 июня 2024, 09:14, ИА Амител

Президент РФ Владимир Путин / Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин, говоря о событиях на Украине, заявил, что РФ не нападала, а защищалась. Об этом он сказал во время встречи с главами международных информационных агентств на Петербургском международном экономическом форуме, сообщает РИА Новости.

"Мы не напали, мы защищались, чтобы всем было понятно", – сказал президент.

Российский лидер также напомнил, что на Западе долгое время говорили о пролившейся в Косово крови во время распада Югославии. При этом в Донбассе ситуация была похожей, однако коллективный Запад она не интересовала, подчеркнул Путин. Он указал, что пролившаяся в регионе русская кровь – "не водичка", чтобы Москва могла закрыть на это глаза.