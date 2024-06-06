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Путин: Россия не нападала на Украину, а защищалась

Он указал, что пролившаяся в регионе русская кровь – "не водичка", чтобы Москва могла закрыть на это глаза

06 июня 2024, 09:14, ИА Амител

Президент РФ Владимир Путин / Фото: kremlin.ru
Президент РФ Владимир Путин / Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин, говоря о событиях на Украине, заявил, что РФ не нападала, а защищалась. Об этом он сказал во время встречи с главами международных информационных агентств на Петербургском международном экономическом форуме, сообщает РИА Новости.

"Мы не напали, мы защищались, чтобы всем было понятно", – сказал президент.

Российский лидер также напомнил, что на Западе долгое время говорили о пролившейся в Косово крови во время распада Югославии. При этом в Донбассе ситуация была похожей, однако коллективный Запад она не интересовала, подчеркнул Путин. Он указал, что пролившаяся в регионе русская кровь – "не водичка", чтобы Москва могла закрыть на это глаза.

Владимир Путин СВО Политика

Комментарии 10

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Гость

10:21:06 06-06-2024

Человек, не видит реальность или может так ему генералы докладывают.

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Гость

10:34:44 06-06-2024

Гость (10:21:06 06-06-2024) Человек, не видит реальность или может так ему генералы докл... А вы откуда знаете? Симонян сказал ? А ?

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Гость

10:53:42 06-06-2024

Гость (10:21:06 06-06-2024) Человек, не видит реальность или может так ему генералы докл... Да все он видит, 30 лет у власти.

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Гость

10:38:26 06-06-2024

Это же очевидно

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Гость

10:38:36 06-06-2024

пролившаяся в регионе русская кровь – "не водичка", чтобы Москва могла закрыть на это глаза --- сильно

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Гость

10:39:23 06-06-2024

на Западе долгое время говорили о пролившейся в Косово крови во время распада Югославии ---- создали прецедент

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Гость

11:13:59 06-06-2024

по фактам всё совершенно четко разложено. если здесь у кого то есть возражения - интересно послушать.

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Гость

11:36:44 06-06-2024

Надо так понимать, что началсь подготовка к следующему этапу обороны страны от внешней агрессии - нанесение упреждающе-оборонительных ударов возмездия по всем нацистским странам выгнивающей гейропы!

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Гость

07:56:05 07-06-2024

В итоге против России десятки развитых стран, про мелочь можно не говорить. Неужели у них у всех крыша улетела в отпуск?

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Гость

09:21:37 07-06-2024

Они всегда и были против, именно потому что они развитые и у них в колониальной зависимости всякая мелочь. А Китай их бывшая колония, а ныне конкурент. А Россия 30 лет назад почти попала в колониальную зависимость, но пытается освободится. А зачем им конкуренты, они сами могут управлять всякой мелочью и дальше богатеть. Война идет не с Украиной, а с ними, украинцев они наняли на войну

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