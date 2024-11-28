Путин: Россия применит все средства поражения в случае передачи Киеву ядерного оружия

Россия следит за каждым шагом Украины, отметил Путин

28 ноября 2024, 21:10, ИА Амител

Владимир Путин / Фото: kremlin.ru

Россия в случае появления у Украины ядерного оружия будет использовать все имеющиеся у нее средства поражения. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил российский президент во время общения с журналистами в Астане.

"Как вы думаете, на уровне здравого смысла? Если страна, с которой мы, по сути, сейчас ведем боевые действия, становится ядерной державой, что нам делать? В этом случае мы будем принимать и использовать все, я хочу это подчеркнуть, именно все имеющиеся в распоряжении России средства поражения – все", – заявил российский президент.

Путин добавил, что Россия не допустит приобретения Украиной ядерного оружия, а Москва следит за каждым шагом Киева.