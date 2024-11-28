Путин: Россия применит все средства поражения в случае передачи Киеву ядерного оружия
Россия следит за каждым шагом Украины, отметил Путин
28 ноября 2024, 21:10, ИА Амител
Россия в случае появления у Украины ядерного оружия будет использовать все имеющиеся у нее средства поражения. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил российский президент во время общения с журналистами в Астане.
"Как вы думаете, на уровне здравого смысла? Если страна, с которой мы, по сути, сейчас ведем боевые действия, становится ядерной державой, что нам делать? В этом случае мы будем принимать и использовать все, я хочу это подчеркнуть, именно все имеющиеся в распоряжении России средства поражения – все", – заявил российский президент.
Путин добавил, что Россия не допустит приобретения Украиной ядерного оружия, а Москва следит за каждым шагом Киева.
21:35:11 28-11-2024
Вы лучше курс рубля укрепите
22:52:19 28-11-2024
Tr (21:35:11 28-11-2024) Вы лучше курс рубля укрепите ... Не для этого они его опускали.
09:55:14 29-11-2024
Tr (21:35:11 28-11-2024) Вы лучше курс рубля укрепите ... Так это связано
10:00:32 29-11-2024
Надо предупредить мирное население Украины, что получена разведовательная информация, что ядерное оружие уже передано и по нему будет нанесен удар, который приведет к его ядерной детонации, поэтому все города мирному населению надо покинуть в течение 3 суток, так как оружие постоянно перевозят и оно может оказаться в любом городе, поэтому и удар может быть нанесен по любому городу. Это будет гуманно