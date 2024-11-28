По словам Владимира Путина, в случае массированного применения ракет мощь удара "Орешника" будет сопоставима с применением ядерного оружия

28 ноября 2024, 19:20, ИА Амител

Применение "Орешника" / Фото: кадр из видео Минобороны РФ

В России началось серийное производство комплексов "Орешник". Сейчас у российской армии есть несколько готовых к применению ракет. И в ответ на удары западными ракетами большой дальности РФ будет отвечать "возможным продолжением" испытания "Орешника". Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин на заседании Совета коллективной безопасности ОДКБ в Астане, пишет сайт Кремля. Amic.ru рассказывает, что такое "Орешник" и зачем он нужен.

Что такое "Орешник"?

"Орешник" – это новая баллистическая ракета средней дальности с гиперзвуковыми боевыми блоками. За секунду она преодолевает расстояние до трех километров. Дальность ракеты – от 1000 до 5500 километров, а скорость – 10 махов, или 12 380 км/ч. Она способна достичь любой точки в Европе.

Ракета несет "гроздь" из нескольких боевых блоков с разделяющимися головными частями для индивидуального наведения. Использоваться ракета может как с обычными, так и с ядерными боеголовками. В Telegram-канале "Объясняем.рф" писали, что ракета сможет доставлять ядерные заряды мощностью до 900 килотонн.

Сбить "Орешник" можно только на начальной стадии полета, на финальной перехват на данный момент невозможен.

Владимир Путин поручил начать разработку "Орешника" в июле 2023 года. Впервые о ракете мир узнал 21 ноября 2024 года. О ней рассказал президент России Владимир Путин после ракетного удара по днепропетровскому оборонно-промышленному заводу "Южмаш".

Ранее эксперты предполагали, что "Орешник" является модификацией комплекса РС-26 "Рубеж", однако затем российские власти опровергли информацию и сказали, что это абсолютно новая разработка.

Чем уникален "Орешник"?

Владимир Путин отметил, что "аналогов "Орешника" в мире нет" и они "появятся не скоро".

"Десятки боевых блоков, самонаводящихся блоков, атакуют цель со скоростью 10 махов, это около трех километров в секунду. Температура поражающих элементов достигает 4000 градусов. Если мне память не изменяет, на поверхности Солнца температура 5,5-6 тысяч градусов. Поэтому все, что находится в эпицентре взрыва, разделяется на фракции, на элементарные частицы, превращается, по сути говоря, в пыль. Ракета поражает даже высокозащищенные и расположенные на большой глубине объекты", – отметил Владимир Путин.

Он также добавил, что, по мнению военных и технических специалистов, в случае массированного применения ракет мощь удара будет сопоставима с применением ядерного оружия. При этом глава государства подчеркнул, что "Орешник" не является оружием массового поражения. Путин отметил, что это высокоточное оружие, в котором нет никакого ядерного заряда.

Как могут использовать "Орешник"?

Владимир Путин пояснил, что сейчас Министерство обороны и Генеральный штаб России подбирают цели для ударов на территории Украины.

"Это могут быть военные объекты, предприятия оборонной промышленности или центры принятия решений в Киеве. Тем более что киевский режим неоднократно пытался наносить удары по объектам государственной важности в России: по Санкт-Петербургу и Москве. И эти попытки продолжаются", – отметил Путин.

По его словам, средства поражения будут выбираться от "характера выбранных для поражения целей и создаваемых угроз для России", отметил Путин.

Зачем применяют "Орешник"?

Путин отметил, что российские власти были вынуждены пойти на использование в боевых условиях "Орешника" в неядерном исполнении в ответ на удары западными ракетами ATACMS и Storm Shadow по территории Брянской и Курской областей. Подробнее об этих ракетах можно прочитать здесь.