Путин: Россия списала странам Африки долги на 23 млрд долларов

Москва предпринимает усилия по облегчению долгового бремени стран африканского континента

28 июля 2023, 17:17, ИА Амител

Фото: kremlin.ru

Россия списала странам Африки долги на общую сумму 23 млрд долларов. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе пленарного заседания саммита "Россия – Африка".

Он отметил, что Москва предпринимает усилия по облегчению долгового бремени стран африканского континента.

"К настоящему времени общая сумма списанной нами задолженности составляет 23 миллиарда долларов", – рассказал глава государства.

Путин отметил, что в ближайшее время по запросам стран Африки Россия выделит еще 90 млн долларов на цели развития государств. Кроме того, Москва будет и дальше оставаться надежным поставщиком сельскохозяйственной продукции, и дальше поддерживая наиболее нуждающиеся в продовольствии регионы.