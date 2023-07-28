Путин: Россия списала странам Африки долги на 23 млрд долларов
Москва предпринимает усилия по облегчению долгового бремени стран африканского континента
28 июля 2023, 17:17, ИА Амител
Россия списала странам Африки долги на общую сумму 23 млрд долларов. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе пленарного заседания саммита "Россия – Африка".
Он отметил, что Москва предпринимает усилия по облегчению долгового бремени стран африканского континента.
"К настоящему времени общая сумма списанной нами задолженности составляет 23 миллиарда долларов", – рассказал глава государства.
Путин отметил, что в ближайшее время по запросам стран Африки Россия выделит еще 90 млн долларов на цели развития государств. Кроме того, Москва будет и дальше оставаться надежным поставщиком сельскохозяйственной продукции, и дальше поддерживая наиболее нуждающиеся в продовольствии регионы.
17:57:40 28-07-2023
При простых подсчётам каждый россиянин подарил неграм по 160 долларов
10:05:43 29-07-2023
Гость (17:57:40 28-07-2023) При простых подсчётам каждый россиянин подарил неграм по 160... Не неграм, а олигархам.
18:17:06 28-07-2023
Вопрос о том, что самое важное для нынешнего президента страны, снят.
18:32:57 28-07-2023
Это преступление против страны и народа. В его полномочиях этого нет. Минимум это должна решать Дума. А правильно и не преступно обязан был в качестве возврата долга в собственность РФ землю ,бухту, природные ресурсы и много чего у них есть.Но почему то кажется что наверно так и сделал кроме одного не в собственность России а во владение сионистскиму глобалистскому олигархату. Это в духе его менталитета и политики во всем.Американцы ни когда не прощают давай то что нам надо на погашение долга.А здест первый раз 20 и сейчас 12. Не народу на повышение его уровня жизни и благосостояния чтобы наконец то исполнить требование Конституции о социальном государстве а черт знает кому и черт знает за что. Пользы от них для нас ноль.
20:07:55 28-07-2023
Гость (18:32:57 28-07-2023) Это преступление против страны и народа. В его полномочиях э... Вы не догадываетесь, за что получила такой подарок Африка и кто будет зарабатывать на этом деньжищи, народа в этом списке нет.
19:05:44 28-07-2023
" Давай гуляй, братва жиганская А я себе нал чаёк с тоски.."
19:14:47 28-07-2023
Ну бананами и шкурами хоть бы брал
19:17:47 28-07-2023
ждем нового поднятия цен на все.
19:29:49 28-07-2023
О, Боже! 8 лет назад, когда я не была пенсионеркой, заплатила налог на недвижимость за мою хрущёбу . Но в налоговой почему - то не правильно посчитали, на 900 руб.меньше. И я ничего не знала. Прошло 8 лет, на эти 900руб.копилась пеня. Так никто мне не простил и не списал(хотя моей вины тут нет), и вот в марте арестовали всё, что можно. А и арестовывать - то нечего было. На пенсионной карточке было 700 руб. - списали, даже на хлеб не оставили 50руб. Когда пришла пенсия, списали остальное. И только через 2 недели сняли арест с карты. Подыхай с голоду, никого не волнует. Россия щедрая душа!!!
20:00:16 28-07-2023
Кто-то верит ещё в то, что кто-то кому-то дарит? Наш наивный народ меня умиляет.
21:53:42 28-07-2023
Миллиарды списывают. Долги прощают А народ пусть вкалывает за копейки, получает мизерные пенсии,детям на лечение собирайте всей нищей страной А решением одного лица и росчерком пера прощают все долги да еще бесплатно отдают продукцию , что произвел НАРОД -РАБОТЯГА Как так?????? Своей стране деньги не нужны????
11:58:03 29-07-2023
Вряд ли просто так простили долги. Хочется полностью услышать, на каких условиях это было сделано.