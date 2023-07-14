Американские кассетные боеприпасы уже на Украине
Об этом заявили в Пентагоне
14 июля 2023, 13:21, ИА Амител
Пентагон подтвердил передачу Украине кассетных боеприпасов, пишет РИА Новости.
По словам директора операций объединенного штаба Дугласа Симса, снаряды уже поступили в эту страну.
Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу, комментируя решение Вашингтона, заявил, что Москва воздерживалась и воздерживается от применения кассетных боеприпасов в СВО. Но в качестве ответа ВС РФ будут вынуждены использовать аналогичные средства.
Чем опасны кассетные боеприпасы?
При применении кассетные боеприпасы разрываются в воздухе и выпускают множество маленьких бомб, которые могут покрыть территорию, равной площади нескольких футбольных полей. В 2008 году более ста государств подписали международную Конвенцию, запрещающую использование, передачу, производство и хранение таких боеприпасов. США, Украина и Россия этот документ не подписывали.
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