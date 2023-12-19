Путин: российские войска владеют инициативой в зоне СВО

Глава государства подчеркнул, что, по сути, "мы делаем то, что считаем нужным, то, что хотим"

19 декабря 2023, 18:45, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Российские войска владеют инициативой в зоне спецоперации и делают то, что считают нужным. Как сообщает ТАСС, об этом заявил президент России Владимир Путин на коллегии Минобороны РФ.

Глава государства подчеркнул, что, по сути, "мы делаем то, что считаем нужным, то, что хотим". Командиры же придерживаются тактики активной обороны, считая это целесообразным на определенных участках фронта.

"А где нужно – мы улучшаем свои позиции", – заключил президент.Глава государства также отметил, что попытки нанести РФ военное и стратегическое поражение разбились о мужество и стойкость российских солдат. Кроме того, Запад столкнулся с потенциалом промышленности и оборонного производства РФ.