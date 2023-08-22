Путин: с 1 января 2024 года МРОТ вырастет сразу на 18,5%
Он отметил, что повышение будет значительно выше темпов инфляции
22 августа 2023, 22:10, ИА Амител
Фото: Kremlin.ru
C 1 января 2024 года запланировано повышение МРОТ на 18,5%. Об этом заявил глава государства Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам, сообщает URA.RU.
Он отметил, что повышение будет значительно выше темпов инфляции.
Глава государства также заявил, что со следующего года в России начнет действовать программа добровольных сбережений граждан, что позволит людям создать себе подушку безопасности.
06:18:04 23-08-2023
Он отметил, что повышение будет значительно выше темпов инфляции.Смех и враньё.
09:07:07 23-08-2023
А в правительстве РФ и Центробанке собираются вводить контрсанкцию, ввиде ставки, один рубль равен одному фунту стерлингу или пятая колона не согласна?
09:07:40 23-08-2023
уже сейчас на будущий мрот не прожить
10:34:34 23-08-2023
Было 0,75 ставки, теперь 0,5 будет.