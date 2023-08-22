Путин: с 1 января 2024 года МРОТ вырастет сразу на 18,5%

Он отметил, что повышение будет значительно выше темпов инфляции

22 августа 2023, 22:10, ИА Амител

Фото: Kremlin.ru

C 1 января 2024 года запланировано повышение МРОТ на 18,5%. Об этом заявил глава государства Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам, сообщает URA.RU.

Он отметил, что повышение будет значительно выше темпов инфляции.

Глава государства также заявил, что со следующего года в России начнет действовать программа добровольных сбережений граждан, что позволит людям создать себе подушку безопасности.