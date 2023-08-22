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Путин: с 1 января 2024 года МРОТ вырастет сразу на 18,5%

Он отметил, что повышение будет значительно выше темпов инфляции

22 августа 2023, 22:10, ИА Амител

Фото: Kremlin.ru
Фото: Kremlin.ru

C 1 января 2024 года запланировано повышение МРОТ на 18,5%. Об этом заявил глава государства Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам, сообщает URA.RU.

Он отметил, что повышение будет значительно выше темпов инфляции.

Глава государства также заявил, что со следующего года в России начнет действовать программа добровольных сбережений граждан, что позволит людям создать себе подушку безопасности. 

Экономика Владимир Путин МРОТ

Комментарии 4

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пенсионер

06:18:04 23-08-2023

Он отметил, что повышение будет значительно выше темпов инфляции.Смех и враньё.

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Dmitrii

09:07:07 23-08-2023

А в правительстве РФ и Центробанке собираются вводить контрсанкцию, ввиде ставки, один рубль равен одному фунту стерлингу или пятая колона не согласна?

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Гость

09:07:40 23-08-2023

уже сейчас на будущий мрот не прожить

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Гость

10:34:34 23-08-2023

Было 0,75 ставки, теперь 0,5 будет.

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