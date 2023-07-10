НОВОСТИЭкономика

Когда в России вдвое повысят МРОТ и как будут расти зарплаты?

Данная инициатива принадлежит Минтруду страны

10 июля 2023, 11:15, ИА Амител

Фото: amic.ru
Фото: amic.ru

Министерство труда намерено обсудить инициативу, согласно которой минимальная оплата труда в России к 2030 году вырастит почти в два раза, пишут "Известия". Рассказываем, сколько будут получать россияне и как будет меняться МРОТ в ближайшие годы.

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Почему МРОТ хотят поднять в два раза?

Чтобы увеличить доходы граждан. Согласно расчетам Центрального экономико-математического института (ЦЭМИ РАН), для увеличения МРОТ вдвое к указанному срок потребуется около 2,4 триллиона рублей. Эта сумма может быть аккумулирована за счет прогрессивного налогообложения и средств Фонда национального благосостояния страны.

Кстати, о необходимости увеличивать МРОТ говорил неоднократно президент Владимир Путин.

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Как изменится МРОТ в 2024 году?

В настоящее время ведомство представило законопроект об увеличении МРОТ до 19 242 рублей с 1 января следующего года. По прогнозам ведомства, это поможет нивелировать последствия инфляции и нарастить темпы увеличения прожиточного минимума.

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А сколько МРОТ в России сейчас?

С 1 января 2023 года МРОТ в России составляет 16 242 рублей.

Фото: amic.ru

В России вдвое повысят МРОТ

Произойти это должно в 2030 году
НОВОСТИОбщество

деньги МРОТ

Комментарии 9

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Гость

11:50:18 10-07-2023

Хватит "затравками" кормить!

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гость

12:06:52 10-07-2023

Зарплаты во власти должны быть приравняны к МРОТ

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Гость

13:13:50 10-07-2023

ЗП складывается из оклада, премии, доп.выплат. По решению суда если совокупность этих выплат больше мрот, то все законно. Соответственно ни какие ЗП не повысятся!

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Гость

13:14:39 10-07-2023

да никак это не скажется.. окладную часть поднимут, на столько же снизят премиальную часть.. то на то и выйдет. а отчитаются, что подняли

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Гость

13:20:47 10-07-2023

А кушать хочется сейчас, но большинство до этих сказок не доживут. Зарплаты хватает только на самую примитивную еду. Мясо, фрукты, лекарство - это роскошь

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Гость

13:41:26 10-07-2023

Если инфляция ежегодно будет как в 2022 году, то цены к 2030 увеличатся в 2.47 раза. Т.е. в лучшем случае останемся в нулях.

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Гость

14:13:16 10-07-2023

А что ж так ??? А к 2050 в пять раз ?

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Афиноген

14:39:32 10-07-2023

И что ,это повышение МРОТ на 3000 рублей улучшит уровень жизни?Он уже должен составлять не менее 30 тысяч.А эти 3 копейки в настоящих условиях ни о чём.

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пенсионер

16:55:59 10-07-2023

С 1 января 2023 года МРОТ в России составляет 16 242 рублей.Министерство труда намерено обсудить инициативу, согласно которой минимальная оплата труда в России к 2030 году вырастит почти в два раза.Ну и что будет в 2030 году МРОТ 32.000 руб.то есть через 7 лет так эти 32.000 руб.сейчас просто пшик а к 2030 году на них наверное булку хлеба купить можно будет с учётом того какая у нас инфляция.А сделать надо проще всем чиновникам и депутатам платить зарплату сопоставимою с МРОТ и пенсиями то есть.Минимальная пенсия в России в 2023 году составляет 10 022 рублей.С 1 января 2023 года МРОТ в России составляет 16 242 рублей.Вот значит у депутатов и чиновников зарплата должна быть от 10.022 до 16.242 рубля в месяц.ОБ ЭТОМ ХОРОШО СКАЗАЛ Отто фон Бисмарк (1815 г-1898 г).Вот его высказывания.Чиновники это ТРУТНИ пишущие законы по которым человеку не прожить.Почему у министров жалованье постоянно и независимо от того,хорошо или дурно живётся населению растёт.Вот если бы квота жалованья бюрократов колебалась вверх-вниз в зависимости от уровня жизни народа,тогда бы эти ДУРАКИ меньше писали законов,а больше бы думали.Отто фон Бисмарк (1815-1898г).

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