Когда в России вдвое повысят МРОТ и как будут расти зарплаты?

Данная инициатива принадлежит Минтруду страны

10 июля 2023, 11:15, ИА Амител

Фото: amic.ru

Министерство труда намерено обсудить инициативу, согласно которой минимальная оплата труда в России к 2030 году вырастит почти в два раза, пишут "Известия". Рассказываем, сколько будут получать россияне и как будет меняться МРОТ в ближайшие годы.

1 Почему МРОТ хотят поднять в два раза? Чтобы увеличить доходы граждан. Согласно расчетам Центрального экономико-математического института (ЦЭМИ РАН), для увеличения МРОТ вдвое к указанному срок потребуется около 2,4 триллиона рублей. Эта сумма может быть аккумулирована за счет прогрессивного налогообложения и средств Фонда национального благосостояния страны. Кстати, о необходимости увеличивать МРОТ говорил неоднократно президент Владимир Путин.

2 Как изменится МРОТ в 2024 году? В настоящее время ведомство представило законопроект об увеличении МРОТ до 19 242 рублей с 1 января следующего года. По прогнозам ведомства, это поможет нивелировать последствия инфляции и нарастить темпы увеличения прожиточного минимума.