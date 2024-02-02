Путин считает, что Германия уничтожает свой автопром

Глава государства отмечает, что "надо им как-то помочь"

02 февраля 2024, 09:00, ИА Амител

Владимир Путин / Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин заявил, что Германия сейчас уничтожает свою автомобильную промышленность. Как сообщает ТАСС, об этом он сказал во время осмотра павильона Сбера на выставке-форуме "Россия" на ВДНХ.

Проводивший экскурсию Захар Зайцев отметил "вклад" Николая Кристофари, первого вкладчика Сбербанка, в немецкий автопром. В XIX веке российскому аристократу потребовалось починить часы – он нашел мастерскую и был так впечатлен качеством работы, что разговорился с умельцем, узнал о его мечте создать автомобиль и оставил ему 10 рублей на удачу. Мастером был Карл Бенц, который впоследствии создал фирму Mercedes-Benz.

"Надо им как-то помочь", – с улыбкой добавил он после шуточной истории.