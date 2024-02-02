Путин считает, что Германия уничтожает свой автопром
Глава государства отмечает, что "надо им как-то помочь"
02 февраля 2024, 09:00, ИА Амител
Президент России Владимир Путин заявил, что Германия сейчас уничтожает свою автомобильную промышленность. Как сообщает ТАСС, об этом он сказал во время осмотра павильона Сбера на выставке-форуме "Россия" на ВДНХ.
Проводивший экскурсию Захар Зайцев отметил "вклад" Николая Кристофари, первого вкладчика Сбербанка, в немецкий автопром. В XIX веке российскому аристократу потребовалось починить часы – он нашел мастерскую и был так впечатлен качеством работы, что разговорился с умельцем, узнал о его мечте создать автомобиль и оставил ему 10 рублей на удачу. Мастером был Карл Бенц, который впоследствии создал фирму Mercedes-Benz.
"Надо им как-то помочь", – с улыбкой добавил он после шуточной истории.
09:08:32 02-02-2024
Шутки про автопром с нашей стороны вообще не уместны.
09:11:23 02-02-2024
Такое комментировать - только портить.
09:15:25 02-02-2024
АвтоВАЗ который находится под контролем государства и супер управленцев. Получает миллиарды дотаций , таможней и пошлинами перекрыт весь импорт. По итогам 2023 года продал рекордное количество автомобилей. УРА! Хотя Веста и продается по цене Ауди. Убыток от продаж АвтоВАЗ за 2023г больше 4 МИЛЛИАРДОВ. Вот так надо строить бизнес, бюргеры
09:55:40 02-02-2024
русские создали мерседес. байки из склепа
10:18:53 02-02-2024
Я чувствую себя чужим на его празднике жизни
10:30:36 02-02-2024
Был бы жив Сталин, он бы разобрался, кому надо помочь.
11:10:06 02-02-2024
Гость (10:30:36 02-02-2024) Был бы жив Сталин, он бы разобрался, кому надо помочь.... так говорят о рано ушедших. Но Сталин при всем желании не мог дожить до наших дней
10:59:08 02-02-2024
Автопром Германии действительно обречён, как была обречена немецкая радиоэлектронная промышленность, о которой уже никто даже не вспоминает, хотя ещё лет 20 назад "грюндиги" котировались наряду с японской электроникой, о которой все тоже уже начали забывать. Дело в том, что Китай сделал любое производство чего бы то ни было в любой другой стране мира нерентабельным и неконкурентным по сравнению с производством у себя. В этом суть современного и беспрецедентного в истории мирового кризиса капитализма. Из истории же известно, что даже гораздо менее масштабные кризисы капитализма всегда заканчивались войнами. А остановить современный Китай можно только в ракетно-ядерной войне. Так что готовимся!
14:52:22 02-02-2024
Гость (10:59:08 02-02-2024) Автопром Германии действительно обречён, как была обречена н... "чего бы то ни было" - покажите мне китайские лыжи
16:01:00 02-02-2024
Гость (14:52:22 02-02-2024) "чего бы то ни было" - покажите мне китайские лыжи... Поисковиком пользоваться вообще не умеете?
11:13:19 02-02-2024
зато наш вазопром цветет и пахнет. обложили людей данью и продают втридорога набор железа на колесах
11:29:34 02-02-2024
Когда-то было смеялся над отдельными украинцами утверждающими, что Черное море вырыли древние укры. Теперь сами дошли до сказок.
11:44:05 02-02-2024
Гость (11:29:34 02-02-2024) Когда-то было смеялся над отдельными украинцами утверждающим... сказочники одни и те же
13:24:02 02-02-2024
Помогите немцам, беспошлинный ввоз автомобилей организуйте. Вот это настоящее дело для народа будет. А от китайских повозок через 3-4 года народ сам откажется. Надежность немецких автомобилей признана в России, лучший полный привод у BMW и концерна VAG.
15:01:23 02-02-2024
"Надо им как-то помочь", – с улыбкой добавил он после шуточной истории." ==== Настоящий Владимир Владимирович, раньше так не шутил.
16:02:58 02-02-2024
Гость (15:01:23 02-02-2024)Настоящий Владимир Владимирович, раньше так не шутил. Реально - лицо одно, а манера держаться и выражаться совсем другая.
17:49:40 03-02-2024
А у нас еще хуже. Фуфло дорогое китайское закупаем для подвоза на передок грузов и эвакуации раненых когда и ГАЗ и ВАЗ и любой другой тракторный завод способны создать дешевле и качественнее подобные мотоколяски.