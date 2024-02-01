Стало известно, на что жалуются жители Алтайского края доверенным лицам Путина

Они обещают, что ни одно обращение не останется без внимания

01 февраля 2024, 14:55, ИА Амител

Фото: избирательный штаб Владимира Путина в Алтайском крае

Доверенные лица Владимира Путина в Алтайском крае начали прием жителей в избирательном штабе. Об этом сообщает пресс-служба организации.

"Граждане обращаются с разными вопросами: и социальными, и бытовыми, и жилищными, в общем, у каждого свои проблемы, своя боль и свои просьбы. Все это принимаем, рассматриваем, работаем", – рассказала доверенное лицо президента, заслуженная артистка РФ Виктория Гальцева.

Так, представитель Всероссийского общества редких заболеваний в Алтайском крае Светлана Пищальникова обратилась к доверенному лицу Путина, начальнику краевого госпиталя ветеранов войн Ольге Зубовой с просьбой решить проблему недоступности лечения для взрослых.

"Любые генетические заболевания полностью, естественно, не вылечиваются. Но людям, у которых они есть, постоянно жизненно важны лекарства, которые стоят очень дорого. И если для детей предусмотрено выделение денег на лечение, то для взрослых больных – уже нет", – объяснила заявительница.

Она предложила выделить средства поддержки либо создать для этого специальный фонд. Также, по ее мнению, нужна программа по диагностике генома для взрослых, которая позволит выявлять заболевания.

А к Виктории Гальцевой обратился житель Барнаула Андрей Зенин. Мужчина попросил помочь с утилизационным сбором, который взимается при ввозе автомобилей в Россию из зарубежных стран. Он купил машину, но пока ее ремонтировал в другом государстве, утильсбор вырос с 5,2 тысячи рублей до 1,279 млн рублей, рассказал заявитель. Виктория Гальцева заверила, что информацию передадут в центральный штаб.

Студентка Наталья Морозова подняла вопрос о необходимости восстановления Аллеи героев на проспекте Космонавтов в Барнауле, которая сейчас пребывает в запущенном состоянии. Доверенное лицо Маргарита Барсукова сообщила, что для начала нужно определить, на чьем балансе находится Аллея героев, а затем решать вопрос о включении объекта в какие-либо государственные программы по благоустройству и восстановлению. Информацию передадут в приемную Владимира Путина.

"Ни одно обращение не окажется не рассмотренным, мы все их проанализируем, отправим их в наш штаб, и эти обращения, конечно, дойдут до нашего кандидата", – сказала Ольга Зубова.

Напомним, выборы президента России пройдут 15-17 марта 2024 года. На данный момент Центризбирком зарегистрировал четырех кандидатов: действующего президента Владимира Путина, который идет на выборы как самовыдвиженец, а также трех представителей парламентских партий: Леонида Слуцкого (лидер ЛДПР), вице-спикера Госдумы, члена партии "Новые люди" Владислава Даванкова, депутата Госдумы (фракция КПРФ) Николая Харитонова.