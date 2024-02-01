Стало известно, на что жалуются жители Алтайского края доверенным лицам Путина
Они обещают, что ни одно обращение не останется без внимания
01 февраля 2024, 14:55, ИА Амител
Доверенные лица Владимира Путина в Алтайском крае начали прием жителей в избирательном штабе. Об этом сообщает пресс-служба организации.
"Граждане обращаются с разными вопросами: и социальными, и бытовыми, и жилищными, в общем, у каждого свои проблемы, своя боль и свои просьбы. Все это принимаем, рассматриваем, работаем", – рассказала доверенное лицо президента, заслуженная артистка РФ Виктория Гальцева.
Так, представитель Всероссийского общества редких заболеваний в Алтайском крае Светлана Пищальникова обратилась к доверенному лицу Путина, начальнику краевого госпиталя ветеранов войн Ольге Зубовой с просьбой решить проблему недоступности лечения для взрослых.
"Любые генетические заболевания полностью, естественно, не вылечиваются. Но людям, у которых они есть, постоянно жизненно важны лекарства, которые стоят очень дорого. И если для детей предусмотрено выделение денег на лечение, то для взрослых больных – уже нет", – объяснила заявительница.
Она предложила выделить средства поддержки либо создать для этого специальный фонд. Также, по ее мнению, нужна программа по диагностике генома для взрослых, которая позволит выявлять заболевания.
А к Виктории Гальцевой обратился житель Барнаула Андрей Зенин. Мужчина попросил помочь с утилизационным сбором, который взимается при ввозе автомобилей в Россию из зарубежных стран. Он купил машину, но пока ее ремонтировал в другом государстве, утильсбор вырос с 5,2 тысячи рублей до 1,279 млн рублей, рассказал заявитель. Виктория Гальцева заверила, что информацию передадут в центральный штаб.
Студентка Наталья Морозова подняла вопрос о необходимости восстановления Аллеи героев на проспекте Космонавтов в Барнауле, которая сейчас пребывает в запущенном состоянии. Доверенное лицо Маргарита Барсукова сообщила, что для начала нужно определить, на чьем балансе находится Аллея героев, а затем решать вопрос о включении объекта в какие-либо государственные программы по благоустройству и восстановлению. Информацию передадут в приемную Владимира Путина.
"Ни одно обращение не окажется не рассмотренным, мы все их проанализируем, отправим их в наш штаб, и эти обращения, конечно, дойдут до нашего кандидата", – сказала Ольга Зубова.
Напомним, выборы президента России пройдут 15-17 марта 2024 года. На данный момент Центризбирком зарегистрировал четырех кандидатов: действующего президента Владимира Путина, который идет на выборы как самовыдвиженец, а также трех представителей парламентских партий: Леонида Слуцкого (лидер ЛДПР), вице-спикера Госдумы, члена партии "Новые люди" Владислава Даванкова, депутата Госдумы (фракция КПРФ) Николая Харитонова.
15:26:44 01-02-2024
Вот по поводу лекарств,это правда . Если ты пенсионер ,но не инвалид и тебе предписали врачи лекарство в пределах 30% твоей пенсии ,то это уже можно сказать караул. А я знаю женщину пенсионерку у которой (название лекарства не помню ) от болей в сердце назначили лекарство 6 т.р. при её пенсии 16т 300 руб. И поверьте мы такие не одни и куда только не обращались - ничегошеньки.Ни каких субсидий ничего. Понятно ,что пенсионеры давно при нынешней власти стали не в удел .Нет не всё в порядке в нашем обществе.
16:32:14 01-02-2024
гость (15:26:44 01-02-2024) Вот по поводу лекарств,это правда . Если ты пенсионер ,но не... а вы вообще в курсе что каждое лекарство дублируется как минимум дважды и аналоги стоят до 100 рублей. Просто врач прописывает по верхнему потолку цены - он получает мзду от аптеки за это. Не знали? Ну так надо знать чтоб не облапошивали Плоюсом к сказанному скажу что есть и аналоги - растения которые забесплатно растут в ближайшем лесу поле подворотне. Надо только уметь их подобрать и приготовить
16:36:58 01-02-2024
Гость (16:32:14 01-02-2024) врач прописывает по верхнему потолку цены - он получает мзду от аптеки за это. Не знали? Ну так надо знать чтоб не облапошивали а вы смешной... мне за мои 50 лет ни разу не сказали где таблетки покупать... из какой аптеки мои врачи получают "мзду"?
19:06:22 01-02-2024
Гость (16:32:14 01-02-2024) а вы вообще в курсе что каждое лекарство дублируется как мин... то, что Вы таблеточки от шизы не пьёте, конечно же, видно
16:38:51 01-02-2024
гость (15:26:44 01-02-2024) Вот по поводу лекарств,это правда . Если ты пенсионер ,но не... За что голосовали, то и получили
15:36:22 01-02-2024
И что - никого не волнует дикий рост тарифов на ЖКХ в самом нищем регионе России? Никого не волнует варварское уничтожение общественных пространств в Барнауле (например, многострадальной площади Сахарова) и исторических памятников? Никого не колышет провальная медицина и образование? Всех проблем. достойных внимания президента - аллея героев? А всем остальным все довольны и счастливы? Вы жителей края совсем за дураков держите?
16:16:14 01-02-2024
Дайте координаты штаба. Где находится, когда работает, телефоны, какие доверенные лица ведут прием. Короче, адреса, пароли, явки!
17:39:13 01-02-2024
Гость (16:16:14 01-02-2024) Дайте координаты штаба. Где находится, когда работает, телеф... Пишите всразу в спортлото
16:41:43 01-02-2024
Никого не волнуют цены на жилье(даже съемное)?Никого не волнуют низкие зарплаты в регионе?А ужасный гололед на тротуарах? А....? АМИК,напишите адрес, эл. почту, куда можно обратиться с интересующими вопросами.
17:54:25 01-02-2024
Гость (16:41:43 01-02-2024) Никого не волнуют цены на жилье(даже съемное)?Никого не волн... Пишите на дурка.ру.
19:07:03 01-02-2024
А на Путина не жалуются?
21:33:51 01-02-2024
А почему никого не волнует вопрос о том, что застройщики взвинтили цены на жильё до запредельного уровня и оно стало совершенно недоступным!!!!!!
22:28:44 04-02-2024
Гость (21:33:51 01-02-2024) А почему никого не волнует вопрос о том, что застройщики взв... Это не застройщики взвинтили. Это экономика взвинтила. А как ещё повысть ВВП. Нашли простой способ. На рынок недвижимости вышел крупный игрок Дом РФ.
19:23:49 04-02-2024
Утилизационный сбор! Тысячи людей загнали в миллионные долги! Президент сказал одно, а на деле все наоборот! Просто смех!
19:32:29 04-02-2024
МОЖЕТ ТАК НАС ПРАВИТЕЛЬСТВО УСЛЫШИТ НАКОНЕЦ-ТО !!!Дайте уже людям оформить авто!!!🤬🤬🤬
19:32:36 04-02-2024
Тема Утильсбора подняли правильно, столько людей пострадали по всей стране. Минпромторг грабит простых людей, утильсбор вырос в 250 раз! Молодцы ребята, боритесь
12:38:03 05-02-2024
Андрей (19:32:36 04-02-2024) Тема Утильсбора подняли правильно, столько людей пострадали ... Помогите решить проблему с утильсбором, 4 месяц не можем поставить на учёт из за условий добавленных задним числом
19:37:40 04-02-2024
не так давно освещалась проблема тысяч людей по России кот. Попали под повышенный утильсбор на привезенные авто , сейчас ситуация получается очень странная: 29.12 минпромтогр озвучил что льготный утильсбор будет! Но только тем! Кто прошел лабораторию до 21.12!!!! Т е задним числом!!!!! Некоторые лаборатории после осмотра готовят документы 14 дней, а в некоторые лаборатории даже запись до 2 х недель, и это еще с учетом того что не в каждом городе она есть!!! Т е людям только доехать до лаборатории нужен целый день !!! ВСЕ ЗАДНИМ ЧИСЛОМ!!!!! Нам вообще не дали времени!!! Разве так можно с людьми!!!! Для чего именно дата от лаборатории, если есть другой документ доказывающий прохождение границы!!! С печатью!!!!! обещали разобраться и помочь, а по факту две недели решали как бы побольше людей не прошло , а как же слова президента!??? Владимир Владимирович! 15.12.2023 сказал«Закон обратной силы не имеет, те кто заключил договор до изменений должны платить по действующим на тот момент поавилам» Есть доказательства что авто для себя! И что решение о покупке было в начале года 22, все подтверждено официальными документами с печатями!!!! И НЕТ!!!!мы должны платить вместо 3400 рублей по 850000, а кто-то и 1370000! Где взять такие суммы? Ну как так????
19:37:53 04-02-2024
Здравствуйте! Просим Вас ещё раз осветить проблему с утилизационным сбором , проблема так и осталось не решённой для многих семей .
19:38:06 04-02-2024
Тоже крайне волнует проблема утилизационного сбора. Люди приобрели автомобиль в дружественных странах ЕАЭС, но не могут поставить на учет из-за того, что за 5 дней утильсбор вырос в 250 раз! На встрече с руководителями фракций 15.12.23 Президент РФ четко высказался по данному вопросу: «Закон обратной силы не имеет, поэтому если сама сделка купли-продажи состоялась до введения этого нового сбора, то, конечно, мы не должны людей облагать дополнительным сбором». Однако Правительство РФ не исполняет указание Президента - Путина В.В.! Очень просим обратить внимание на данную проблему!
19:41:36 04-02-2024
Моя многодетная семья в одно прекрасное утро внезапно стала должна 844 000 рублей. Утильсбор вводит в оторопь. Это точно год Семьи в России?
04:10:52 05-02-2024
Алексей (19:41:36 04-02-2024) Моя многодетная семья в одно прекрасное утро внезапно стала ... Мы тоже многодетная семья и таже ситуация! Мы упали в яму долговую и вместо положенных 3400 руб должны 850000 и ещё плюс пени каждый день.
19:50:49 04-02-2024
Проблема утильсбора коснулась нескольких тысяч человек и не решается уже 3 месяца. МИНПРОМТОРГ игнорирует позицию Президента по данному вопросу. Требуем расширить список документов подтверждающих факт покупки автомобиля до введения постановления 1722 и исключения требования СБГТС до 21.12.2023!
19:53:56 04-02-2024
Моя семья также оказалась в ловушке утилизационного сбора. В результате того, что поручение Президента не было исполнено Минпромторгом, утилизационный сбор на мой автомобиль вырос с 5200 рублей до 1.279.000 рублей
19:57:58 04-02-2024
С утильсбором обманули людей и поставили в тяжелейшую жизненную ситуацию
20:02:52 04-02-2024
Дрбрый день! Вопрос про утилизационный сбор очень острый, тысячи семей попали в безвыходную ситуацию с вступлением в силу постановление 1722 в которкий срок, так как оплатить утилизационный сбор по комерческой ставки от 306000 рублей до 1600000 рублей люди не расчитывали, это огромные суммы для простых граждан!!!
20:09:27 04-02-2024
Помогите решить проблему утильсбора, внесите поправки в пп рф 2407. Когда я покупал машину в начале октября 2023г. и даже анонсов не было про такон заворачивание гаек. Нас поддерживает даже президент. Решение президента саботирует минпромторг. Нет у меня возможности оплатить 1279 т.р. вместо 5200.
20:24:19 04-02-2024
Утильсбор 2023: 3 постановления за пол года, каждый интереснее предыдущего. Людей 3 раза уже загнали в финансовый капкан, а последние 2 раза- задним числом. Это 1722 и 2407. Минпромторг инициатор.
20:40:03 04-02-2024
Утиль сбор это очень острый вопрос и не удобный для Минпромторг
00:16:41 05-02-2024
Минпромторг загнал тысячи семей в финансовую ловушку в год СЕМЬИ ,принимают постановление 1722 за ним 2407 задним числом,которые недают оформить авто по тарифу на момент покупки. Не смотря на слова ПРЕЗИДЕНТА , что закон обратной силы не имеет.
21:04:42 04-02-2024
Помогите решить проблему утильсбора, моя семья также не может поставить на учет машину потому что вместо 5200 требуют уплатить 1279000 рублей. И этот кошмар длится уже несколько месяцев, потому что Минпромторг вместо того чтобы дать возможность всем пострадавшим оплатить льготный утильсбор как сказал Президент, ставят людям палки в колеса ограничив в правах в новом постановлении людей датой сбктс до 21.12.23. Хотя нет никаких нормативных документов обязывающих делать документы в какие то сроки и этим Минпромторг нарушает права людей, саботирует слова Президента и тем самым нарастает социальная напряженность
21:10:50 04-02-2024
Купил автомобиль, рассчитывал что буду платить утиль сбор в размере 5200₽, в итоге 1279000₽!!! Мараз!!!
21:16:07 04-02-2024
Действительно утиль сбор еще для многих семей является критической ситуацией которая тянет на дно жизненной ямы и без того в нынешнее тяжёлое время. Мы просим просто дать оформить людям кто купил машины до вступления постановления 1722 по старым тарифам на момент совершения сделки.как и говорил наш президент закон обратной силы не имеет
21:23:53 04-02-2024
Как слова Президента РФ саботирует Минпромторг, новое постановление 2407 от 29.12.2023г полностью исковеркало слова Президента РФ о том, что «Закон обратной силы не имеет, поэтому если сама сделка купли-продажи состоялась до введения этого нового сбора до 29.10.2023г то, конечно, мы не должны людей облагать дополнительным сбором». Жители России просят Правительство РФ исполнить прямое поручение Президента РФ, касательно льготного утилизационного сбора, и исполнить его, скорректировав постановление 2407 от 29.12.23 в пользу всех граждан, которые купили автомобиль до 29.10.23 Напоминаем, что утилизационный сбор вырос в 250 раз: с 5 200 рублей до 1 279 000 рублей. Какие еще палки в колеса нашим гражданам вставляет Минпромторг?!
21:29:58 04-02-2024
Помогите решить вопрос с утильсбором пожалуйста
21:31:29 04-02-2024
Вопрос с утильсбором так и не решен! Дали шанс тем у кого сбктс, на машины, произведенные в странах ЕАЭС не может быть сбктс, у нас оттс! Минпромторг игнорирует такие машины!
21:32:00 04-02-2024
Уже 3 месяца после принятия поправок Правительства об утилизационном сборе сидим как на пороховой бочке! Чего ещё ждать в Год семьи? Каких «подарков»? Вместо 5200 рублей теперь требуют оплатить «коммерческий» тариф 1279000 рублей +пени…Где взять такие деньги? Понадеялись на слова Президента, думали проблема решится… но увы..
21:39:48 04-02-2024
Утильсбор - этот вопрос волнует тысячи граждан РФ! Почему я, купив автомобиль 21.10.2023, когда утильсбор был 5200 руб., вдруг стала должна 1279000 руб? Почему поправки принимаются задним числом? Когда вводили запрет на использование телефонов в школе, пол года по всем новостям мусолили эту тему. А тут 31.12.2023 люди узнали, что до 21.12.2023 должны были оформить СБКТС. Это просто издевательство!
21:51:14 04-02-2024
В очередной раз правительство загоняет людей в тупиковую ситуацию с оплатой утильсбора и невыполняет распряжение президента.Хватит издеваться над народом.
22:00:55 04-02-2024
Помогите решить вопрос с утильсбором. Машину приобретал для себя и платить за восьми летний авто 1279000 рублей, это грабеж. И таких людей тысячи. Услышите нас
22:24:55 04-02-2024
Правительство в очередной раз поставило людей на грань выживания с оплатой утильсбора.Почему нельзя было сделать так,как сказал президент?Но минпромторг придумал свои критерии для оплаты льготного утиля,под которые не попали тысячи граждан.В частности пострадало очень много людей у которых в принципе не может быть такого документа как ЭСБКТС.
23:05:39 04-02-2024
Утиль сбор проблема более 1000 семей, особенно в год семьи!!!
23:06:04 04-02-2024
Мы многодетная семья, проживаем в г. Санкт-Петербург. Решили приобрести 8-ми местный, поврежденный автомобиль на аукционе в США еще 2022 году. В результате принятых постановлений наша семья оказалась в тяжелом финансовом положении, можно сказать в ловушке. И моей многодетной семье теперь необходимо оплатить коммерческий утилизационный сбор в размере 884 600р вместо предполагаемых на момент приобретения авто 3 400р
23:07:08 04-02-2024
Наше правительство с утилизационным сбором передали своих граждан и загнали в долги и кредиты
23:21:37 04-02-2024
Здравствуйте. Помогите с проблемой утильсбора. Нет у людей таких денег. Я сам попал в эту ситуацию.
23:25:05 04-02-2024
Помогите решить проблему с утильсбором , авто купил за 1 100 000 р , а утильсбор должен оплатить 1 300 000 , машина была куплена в кредит , второй кредит не могу взять , по запчастям не охота разбирать
23:28:44 04-02-2024
Помогите с бедой. Услыште, я один из многих кто пострадал от постпновления Минпромторг 1722. Я заключил договор на покупку авто в армении, по условиям договора я оплатил выкуп, доставку ремонт и оформление авто, на момент заключение договора я должен был оплатить утильсбор в размере 5200р, а данным постановлением мне необходимо оплатиь 1279000 р!!! Это равно стоимости автомобиля. Я работаю врачем, у меня ипотека взять таких денег мне негде. 31 декабря Минпромторг задним числом публикует поправки по которым опять таки задним число надо было оформить СБКТС до 21.12.2023, тем самым не дав шансы предпринять какие либо действия. До 21.12.2023 я не смог оформить СБКТС, ТАК как до 27.12.2023 авто находился в ремонте из за повреждений. А пройти легально на разбито авто лабораторию не представляется возможным. Лабораторию прошёл 28.12.2023 СБКТС получил 12.01.2024. Прошу вас услышать нас и помочь в данной проблеме.
23:28:53 04-02-2024
Утильсбор - удавка на шее! Подвести сотню людей под огромный налог, не сообщив заранее об этом в официальных СМИ. Узнаем об этом, спустя несколько дней. Все сделано через одно место. Поднять в 246 раз ставку - это наши реалии. Призываем рассмотреть каждый случай индивидуально!
23:29:25 04-02-2024
Очень надеемся, что Вы вновь поднимите тему утилизационного сбора!На совещании с Президентом РФ 15.12.23, он высказался следующим образом насчет утилизационного сбора: «Закон обратной силы не имеет, поэтому если сама сделка купли-продажи состоялась до введения этого нового сбора, то, конечно, мы не должны людей облагать дополнительным сбором».Однако 29.12.23 Правительство РФ выпускает Постановление 2407. В котором искажает прямое поручение Президента РФ, добавляя новый критерий - сбктс до 21.12.23.У некоторых автомобилей по закону такого документа быть не может, некоторые находились в ремонте и тоже не могли получить данный сертификат.Очень просим вновь поднять тему утилизационного сбора! Тысячи семей все еще с огромными долгами!
23:35:00 04-02-2024
Проблема утилизационного сбора, является огромной проблемой для большого количества людей. 15.12.2023. наш президент, сказал "Закон обратной силы не имеет" И граждане не должны облагается дополнительным налогом. Почему мы должны платить вместо 5200, 1279000.
23:42:49 04-02-2024
Проблема утильсбора задним числом до сих пор нерешена, президент сказал одно,а минпромторг сделал по-своему.спасибо что освещаете это!
23:50:44 04-02-2024
Обратите внимание на тех граждан кто просит помочь с утиль сбором нас остро волнует этот вопрос
23:52:29 04-02-2024
УТИЛЬСБОР. 3 месяца мучает нас Минпромторг, который даже саботировал слова Президента, а он четко сказал, ЧТО ЗАКОН НЕ ИМЕЕТ ОБРАТНУЮ СИЛУ. Купили же машины и привезли до наступление в силу этого постановление 1722, почему требуют огромные суммы ( вместо 5200-1279000). Откуда брать такие деньги, чтоб оплатить и свою машину поставить на учёт. Попробуйте помогать нам, пожалуйста 🙏
23:54:50 04-02-2024
ни одно обращение не останется нерассмотренным.... бьёмся с этим утилем уже 4 месяц все документы на руках впаривают 1.279.000, вранье чистой воды, уже в штабы президента, всем депутатам обращаемся, везде ложь обман замалчивание проблемы...
23:57:00 04-02-2024
Минпромторг загнал граждан РФ в долговую яму заднем числом два раза !!!дайте оформит свои для себя купленные машины по старым тарифам
00:01:18 05-02-2024
Помогите решить вопрос с утилизационным сбором. Уже 4 месяца не знаем что делать. С 29.10.2023 в 250 раз подняли ставки, требуют 1279000. Нет у нас таких денег. Все наши обращения толком не рассматриваются, в ответ приходят шаблонные ответы.
00:14:31 05-02-2024
МММ отдыхает!!!
00:19:47 05-02-2024
Когда нас простых людей услышат!
00:20:11 05-02-2024
Прошу обратить внимание, на семья, которые попали в ловушку из-за повышенных ставок утиль.сбора, авто. сделка у нас состоялась до 29.10.23 , до постановления, почему мы теперь виноваты? Просим сдержать слово президента"закон обратной силы не имеет, нужно дать людям совершившим сделку до 39.10.23 нужно дать оформить авто по старой льготной ставке и не облагать новыми оплатами" Мы не могли угодать, что можем попасть под новые постановления, поправки, мы авто ввезли для своего личного пользования, и на момент покупки мы действовали в рамках законов РФ
00:22:28 05-02-2024
Просим правительства решить вопрос с утильсбором раз навсегда. Как сказал наш Президент В.В.Путин ,закон обратной силы не имет, те кто купили автомобиль до вступление закона не должны облогаться доп налогом !
00:28:40 05-02-2024
Я против утилизационного сбора на автомобили. В место 5.200р я должен заплатить 1.279.000.р. Где справедливость.?
00:29:03 05-02-2024
Отмените уже грабительский утильсбор! Два раза задним число приняли постановление и Путин им не указ
00:31:44 05-02-2024
Надеюсь наши жалобы по поводу утильсбора дойдут до Президента!!!
00:33:42 05-02-2024
Я против утилизационного сбора. Вместо 5.200р моя семья должна заплатить 1.279.000.р. Где взять такую сумму.? Все вводилось задним числом.
00:33:56 05-02-2024
Доброго времени суток! Президент РФ 15.12.2023 на встрече с главами фракций сказал закон обратной силы не имеет и люди, кто совершил сделку до 29.10.2023 должны оплатить утильсбор по льготным ставкам. Минпромторг саботирует слова Президента РФ. Мы купили автомобиль до 29. 10.2023, но оплатить по льготному тарифу не можем, т. к. не сделан сбктс и ЭПТС. Эти документы не возможно сделать на не исправном автомобиле. У нас автомобиль с аукциона США и находится в ремонте. Моей семье необходимо оплатить 1279000 вместо 5200. У нас нет такой суммы. Просим помочь разобраться в этой ситуации. С уважением и заранее благодарны, семья Ваулиных
00:38:24 05-02-2024
Мы многодетная семья, в связи с этим заказали семейную машину из-за рубежа в целях экономии. Когда машина была в пути вышло постановление 1722 и теперь мы должны 1279000 рублей вместо 5200. У нас нет таких денег.
00:39:13 05-02-2024
Помогите решить проблему у с утильсбором. Минпромторг саботировал указания президента по пп 1722
00:40:12 05-02-2024
Утильсбор , введённым задним числом действительно необдуманное решение Минпромторга. Где показывается безразличие чиновников на граждан. Замминистр Промышленности это подтвердил своими словами на пленарном заседании. Ещё одно подтверждение это,что Минпромторг отписывается на обращения граждан, не давая корректных ответов.
00:46:30 05-02-2024
Здравствуйте! Помогите, пожалуйста,решить проблему утильсбора.Тысячи россиян попали в финансовую ловушку.Копили деньги, брали кредиты,залазили в долги, чтобы по итогу, после покупки машины,попасть на коммерческий утильсбор.В моём случае 1279000р,ровно половина стоимости моего автомобиля.Самое главное,что наш Президент дал чёткое указание,как действовать,но Минпромторг проигнорировал и сделал всё по своему.Надеемся на вашу помощь! Спасибо.
00:59:55 05-02-2024
Вопрос утиля продолжает стоять остро для тысячи пострадавших граждан РФ.вопрос до сих пор не решен. Перед выборами так напортачить с постановлениями. Выглядит как подстава для текущей власти. Как будто у нас теперь не президент говорит ведомствам что делать, а какой то самый богатый министр. Везде, то про кота, то про муку, а реально когда уже займетесь текущими острыми вопросами? И вообще каким образом текущие депутаты попали в думу? Цирк и балаган. Одни отписки, словами Минпромторга, у самих слов нет. Единицы участвуют и пытаются что то делать, им огромное спасибо за это. Градус негатива поднимается, неужели правительство это не видит?
01:01:09 05-02-2024
Обратите внимание на проблему так и не решенную для тысяч россиян - после постановления 2407 от 29.12.2023 мы по прежнему остались должны государству 1279000 руб вместо 5200 руб. Так не было переходного периода , в течение которого людям дали бы возможность оформить машины , ввезенные в РФ для собственного пользования?
01:13:28 05-02-2024
Здравствуйте! Минпромторг не выполняет поручение президента принимая постановление 2407 задним числом, мы тысячи семей просим решить вопрос с утиль сбором. Дать возможность семьям оформить автомобиль купленый для личного пользования по тарифам 3400, 5200
01:20:15 05-02-2024
Требуем отменить грабильский утиль сбор!
01:22:53 05-02-2024
Решите проблему с Утильсбором, дайте людям оформить машины, хватит искусственно цены поднимать на авто. Мы ( простые граждане ) не миллионы зарабатываем (1276 000₽), что бы платить такие суммы за Утильсбором! Заранее предупредили бы обычных граждан, а не задним числом вносить поправки и законы!!!
01:23:45 05-02-2024
Моя семья тоже постродала от утильсбора ,в начале октября преобрели автомобиль в Кореи и пока её везли приняли паправки после чего за место 5200 теперь должны 528000 чем и как плотить мы не знаем от того и просим дать время дооформить свои автомобили
01:28:47 05-02-2024
Многие кто приобрел авто до 29 октября 2023 года, до сих пор обязаны уплатить огромные суммы по утиль сбору. Прошу Вас донести до минпромторга необходимость либо расширить временные рамки прохождения лаборатории , либо ввести переходный период хотя бы до 1 марта. Это будет подтверждение словам президента и реализация соответствующих решений. Чтобы люди заранее знали какие документы и в какие сроки необходимо оформить ,чтобы оплатить утилизационный сбор по льготной ставке!!
01:48:26 05-02-2024
Мы тоже как и тысяча людей оказались в сложной ситуации по утильсбору.. Помогите пожалуйста разобраться и дать нам возможность оплатить льготный утильсбор 🙏
01:49:28 05-02-2024
Помогите, пожалуйста, решить проблему с утильсбором!
02:59:18 05-02-2024
Всем доброй ночи, Утиль СБОР! Ставит людей в безвыходную ситуацию. Таких тысячи ,а Минпромторг игнорирует указания В. В. Путина!
04:06:49 05-02-2024
Утиль сбор президент говорит одно на всю страну а чинуши своё делают.
04:55:55 05-02-2024
Утильсбор!!! Постановления 1722, 2407 выпущены задним числом! Людей загоняют в долги!!!
05:03:00 05-02-2024
Проблема коммерческого утильсбора коснулась многих семей , 1279000 вместо 5200₽ это просто грабеж!!!Осветите данную проблему пожалуйста.Спасибо.
07:07:01 05-02-2024
Решите нашу проблему с утильпобором , услышьте наконец то своих граждан , сколько это должно продолжаться отписки задним числом и пояснения о не радивых гражданах которые купили хлам и сами виноваты
09:37:49 05-02-2024
Помогите решить вопрос гражданам попавшим на баснословную сумму по утильсбору! Тысячи семей остались в долговой ловушке по вине Минпромторга! Отмените условие СБКТС до 21.12.23. Сам закон подписали 31.12.23г., а требования по оформлению до 21.12.23- это абсурд!
10:33:45 05-02-2024
Проблема с утильсбором не решена Люди мучаются. Семьи расходятся Люди в долгах поушу А на машинах не ездиют
10:51:47 05-02-2024
Здравствуйте! Просим Вас ещё раз осветить проблему с утилизационным сбором , проблема так и осталось не решённой для многих семей .
11:05:13 05-02-2024
Дайте решить проблему с утиль сбором до конца, слова президента для минпромторга не закон получается?!
11:53:00 05-02-2024
Верните улиль сбор 5200, решение В.В Путина САБОТИРОВАНО МинПромТоргом люди в ловушке !!!!
12:53:50 05-02-2024
Подскажите пожалуйста откуда гражданам с зарплатой в 50.000р взять деньги на оплату утильсбора в 1.270.000 р ???
12:54:55 05-02-2024
Здравствуйте, верните льготный утильсбор 5200,вместо 1279000.Машину брали для личных целей до 29.10.2023.На то время утильсбор был 5200 по приезду в Россию стал 1279000.Таких денег у нашей семьи нет!!!!!!!!
12:55:18 05-02-2024
Минпромторг загнал 1000 семей в долговую яму !!!
12:58:58 05-02-2024
Вы грабите свой народ этим утильсбором
13:10:44 05-02-2024
Помогите решить проблему у с утильсбором. Минпромторг саботировал указания президента по пп 1722. Тысячи семей оказались в затруднительной ситуации. Законы выносятся задним числом. Мы привезли машины для себя, а не на продажу. И уже на протяжении 3-4 месяц не знаем что делать. Помогите пожалуйста решить нашу проблему
14:08:04 05-02-2024
Просим рассмотреть вопрос утильсбора, из-за постановлений 1722 и 2407 люди не могут оформить автомобили
14:13:09 05-02-2024
Тысячи граждан все ещё не могут оформить свои автомобили из-за нового утильсбора!
18:18:11 05-02-2024
Мы многодетная семья, 5.10.2023 купили авто у физ лица в Киргизии. Помогите пожалуйста с решением вопроса по утилизационному сбору! Сбктс не успели сделать до 21.12.2023, тк авто был в ремонте. Дайте мораторий на месяц, НЕ ЗАДНИМ ЧИСЛОМ, чтобы все, кто покупали до постановления 1722, имели возможность оплатить льготный утиль сбор, как это велел Владимир Владимирович. Не имеет закон обратной силы, так почему моя семья должна платить 1279000₽ ??? Это вообще не подъёмные цифры для нас! Помогите пожалуйста!
19:42:40 05-02-2024
Я выкупила машину 5 октября 2023 года, машину мне доставили в ручки 15 декабря, документы в России СБКТС и ЭПТС на мое имя выпущены 27 декабря. Я не вхожу в льготу и вместо 5200 рублей должна заплатить 1 миллион 279 тысяч рублей! Хотя на момент покупки, 5 октября, этих новых правил и в помине не было! Я обычный человек, машина первая в жизни, продажами и привозами машин я не занимаюсь, чиста перед законом как младенец!
01:59:54 06-02-2024
Дайте возможность оплатиль льготный утиль !!!!!! Сейчас я должна заплатить 1279000 руб , авто и так в кредит брала за такую же сумму , 😢😢😢🙀
20:06:16 06-02-2024
Проблема с утильсбором не решена. Требование о наличии документов о праве собственности до 29.10.2023 г. незаконно, поскольку согласно законодательству, собственность, как правило, переходит после фактической передачи автомобиля. Данное требование соблюсти невозможно, поскольку процесс доставки автомобиля гражданам из зарубежа составляет несколько месяцев, и передача автомобилей (переход права собственности) происходит после 29.10.2023 г., но при этом сделка по приобретению была заключена до этой даты. Сделка купли-продажи автомобиля и совершение оплаты по ней — это еще не переход права собственности на автомобиль. Также, никто не мог предвидеть требование о наличии оформленного СБКТС до 21.12.2023 г., которое было озвучено лишь 31.12.2023 г., т.е. все изменения вводились «задним числом». Многие граждане не оформили СБКТС по разным причинам: автомобиль в ремонте, автомобиль все еще доставляется на территорию ЕАЭС или РФ, ожидали изменений, чтобы понимать, как действовать дальше, и другие обстоятельства, в том числе личного характера.
15:36:07 11-02-2024
Помогите решить проблему утильсбора, моя семья также не может поставить на учет машину потому что вместо 5200 требуют уплатить 1279000 рублей. И этот кошмар длится уже несколько месяцев, потому что Минпромторг вместо того чтобы дать возможность всем пострадавшим оплатить льготный утильсбор как сказал Президент, ставят людям палки в колеса ограничив в правах в новом постановлении людей датой сбктс до 21.12.23. Хотя нет никаких нормативных документов обязывающих делать документы в какие то сроки и этим Минпромторг нарушает права людей, саботирует слова Президента и тем самым нарастает социальная напряженность
04:47:25 16-02-2024
Из-за постановления 1722 принятого за 6 дней(!!!!!!!!!!) и 2407 принятого задним числом, тысячи людей уже 4 месяца не могут оформить свои авто, не могут оплатить утилизационный сбор по ставкам для Физических лиц.