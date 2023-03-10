Путин 10 марта проведёт встречу с постоянными членами Совбеза

Что будут обсуждать, не уточняется

10 марта 2023, 17:32, ИА Амител

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин 10 марта проведёт оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

"Сегодня у Путина на вторую половину дня запланировано некоторое совещание служебное и закрытая встреча. До этого он планирует провести оперативное совещание с постоянными членами Совбеза", – сказал он.

Какие темы будут обсуждаться в ходе собрания, представитель Кремля не уточнил.