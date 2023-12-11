Путин согласился с идеей поднять планку по льготной ипотеке выше 6 млн рублей

По его словам, сейчас выбор квартир "маловат"

11 декабря 2023, 22:55, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Президент РФ Владимир Путин согласился с идеей поднять планку по льготной ипотеке выше 6 миллионов рублей в регионах. Как сообщает РИА Новости, глава государства считает, что это следует по меньшей мере обсудить.

Вопрос подняли во время встречи Путина с получателями арктической ипотеки. Один из них предложил увеличить сумму верхнего потолка по льготному кредиту на жилье, чтобы можно было взять квартиру побольше.

"Это конкретное предложение по ипотечным кредитам в арктической зоне. Думаю, что мы обсудим. И я с вами согласен, так надо и сделать, надо поднять эту планку, маловат выбор, абсолютно. Спасибо, что напомнили об этом", – заявил глава государства.Президент также заявил, что было бы правильным распространить арктическую ипотеку на участников СВО. Кроме того, он считает необходимым обсудить идею об исключении ряда требований для получения арктической ипотеки, в том числе убрать из числа требований к медикам стаж работы.