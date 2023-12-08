Россиянам объяснили, почему рост первоначального взноса по ипотеке – это прекрасно

В Госдуме считают, что ближе к лету 2024 года жилье подешевеет на 15-20%, а может, даже и на 30%

08 декабря 2023, 12:08, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Поднятие до 30% минимального первоначального взноса по льготной ипотеке окажет благотворное влияние на рынок жилья. Об этом "Парламентской газете" рассказал глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Аксаков отметил, что у него всегда возникало недоумение по поводу массовой льготной ипотеки, поскольку, с одной стороны, помогают гражданам, а с другой – растет спрос на рынке первичного жилья, в результате чего цена здесь выше на 40-50%, чем на вторичном.

"Выигрывая на низкой ставке по кредиту, люди фактически проигрывали, причем больше проигрывали, покупая более дорогое жилье. Абсолютно правильно сейчас предлагают уменьшить параметры стоимости жилья, по которой такая льготная ипотека будет действовать", – подчеркнул депутат.

По его мнению, массовая ипотека должна быть на рыночных условиях. Именно это поможет снизить стоимость жилья.

"Когда цены на жилье будут рыночными, они будут опускаться. Мы рассчитываем, что ближе к лету жилье подешевеет на 15-20%, а может, и на 30%. Потому что спрос за счет льготной ипотеки уменьшится", – указал Аксаков.

Банки будут вынуждены активнее работать и предлагать более выгодные условия, уверен парламентарий.