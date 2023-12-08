Россиянам объяснили, почему рост первоначального взноса по ипотеке – это прекрасно
В Госдуме считают, что ближе к лету 2024 года жилье подешевеет на 15-20%, а может, даже и на 30%
08 декабря 2023, 12:08, ИА Амител
Поднятие до 30% минимального первоначального взноса по льготной ипотеке окажет благотворное влияние на рынок жилья. Об этом "Парламентской газете" рассказал глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
Аксаков отметил, что у него всегда возникало недоумение по поводу массовой льготной ипотеки, поскольку, с одной стороны, помогают гражданам, а с другой – растет спрос на рынке первичного жилья, в результате чего цена здесь выше на 40-50%, чем на вторичном.
"Выигрывая на низкой ставке по кредиту, люди фактически проигрывали, причем больше проигрывали, покупая более дорогое жилье. Абсолютно правильно сейчас предлагают уменьшить параметры стоимости жилья, по которой такая льготная ипотека будет действовать", – подчеркнул депутат.
По его мнению, массовая ипотека должна быть на рыночных условиях. Именно это поможет снизить стоимость жилья.
"Когда цены на жилье будут рыночными, они будут опускаться. Мы рассчитываем, что ближе к лету жилье подешевеет на 15-20%, а может, и на 30%. Потому что спрос за счет льготной ипотеки уменьшится", – указал Аксаков.
Банки будут вынуждены активнее работать и предлагать более выгодные условия, уверен парламентарий.
12:22:57 08-12-2023
Дураку понятно, что льготную ставку по ипотеке продавливало строительное лобби, чтобы обеспечить себе гигантские доходы. Должна быть одинаково низкая ставка по кредитам и на первичку и на вторичку, тогда рынок жилья сам сбалансируется и не будет такого перекоса цен.
12:28:22 08-12-2023
Кредиты-Зло! Всегда так было.
12:31:52 08-12-2023
НУ,НУ
12:39:19 08-12-2023
Совсем больной.
13:07:29 08-12-2023
Ну вот, запланированное схлопывание раздутых цен на недвигу объявлено :) Что, "строители", очко-мыший глаз?
13:30:33 08-12-2023
Да как не могут понять некоторые, что снижения цен на жилье не будет никогда!!! Искусственными методами, такими как завышение первоначального взноса, ничего не добьёшься- население все равно его внесёт, потому что денег у него очень много. И таким образом немыслимый ажиотажный спрос, который не пройдёт никогда, будет только разгонять цену. Жильё не подешевеет!!!!!!!
14:01:28 08-12-2023
Гость (13:30:33 08-12-2023) Да как не могут понять некоторые, что снижения цен на жилье ... "Жильё не подешевеет, жильё не подешевеет", - как мантру это повторяйте, по 5 раз в день
15:20:11 08-12-2023
Гость (14:01:28 08-12-2023) "Жильё не подешевеет, жильё не подешевеет", - как мантру это... Ну так оно и не подешевеет.
14:44:05 08-12-2023
Гость (13:30:33 08-12-2023) Да как не могут понять некоторые, что снижения цен на жилье ... а вы риэлтер или родились недавно?
14:53:33 08-12-2023
Жильё не только подешевеет, но и спрос на него резко сократится, как некоторые "инвесторы" это понять не могут. Скоро все эти выкупленные на стадии начала строительства этажи превратятся для вас в чемодан без ручки, которые будут из вас тянуть коммуналку и налоги... готовьтесь :)
13:55:01 08-12-2023
Мы рассчитываем, что ближе к лету жилье подешевеет на 15-20%, а может, и на 30%. Смешно. Короче только анекдот: колобок повесился.
15:22:55 08-12-2023
Ну то есть ничего не подешевеет, а жилье подешевеет? Стройматериалы, значит, подорожают, электроэнергия, ГСМ, металл - все подорожает, а жилье подешевеет?? Ачуменные выводы
22:46:09 08-12-2023
Гость (15:22:55 08-12-2023) Ну то есть ничего не подешевеет, а жилье подешевеет? Стройма... Если спрос сдуется, то подешевеет. Конечно, не ниже себестоимости, но скидке быть!