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Россиянам объяснили, почему рост первоначального взноса по ипотеке – это прекрасно

В Госдуме считают, что ближе к лету 2024 года жилье подешевеет на 15-20%, а может, даже и на 30%

08 декабря 2023, 12:08, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Поднятие до 30% минимального первоначального взноса по льготной ипотеке окажет благотворное влияние на рынок жилья. Об этом "Парламентской газете" рассказал глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Аксаков отметил, что у него всегда возникало недоумение по поводу массовой льготной ипотеки, поскольку, с одной стороны, помогают гражданам, а с другой – растет спрос на рынке первичного жилья, в результате чего цена здесь выше на 40-50%, чем на вторичном.

"Выигрывая на низкой ставке по кредиту, люди фактически проигрывали, причем больше проигрывали, покупая более дорогое жилье. Абсолютно правильно сейчас предлагают уменьшить параметры стоимости жилья, по которой такая льготная ипотека будет действовать", – подчеркнул депутат.

По его мнению, массовая ипотека должна быть на рыночных условиях. Именно это поможет снизить стоимость жилья.

"Когда цены на жилье будут рыночными, они будут опускаться. Мы рассчитываем, что ближе к лету жилье подешевеет на 15-20%, а может, и на 30%. Потому что спрос за счет льготной ипотеки уменьшится", – указал Аксаков.

Банки будут вынуждены активнее работать и предлагать более выгодные условия, уверен парламентарий.

цены недвижимость ипотека Мнения экспертов

Комментарии 13

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Гость

12:22:57 08-12-2023

Дураку понятно, что льготную ставку по ипотеке продавливало строительное лобби, чтобы обеспечить себе гигантские доходы. Должна быть одинаково низкая ставка по кредитам и на первичку и на вторичку, тогда рынок жилья сам сбалансируется и не будет такого перекоса цен.

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Олег

12:28:22 08-12-2023

Кредиты-Зло! Всегда так было.

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Гость

12:31:52 08-12-2023

НУ,НУ

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Гость

12:39:19 08-12-2023

Совсем больной.

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Гость

13:07:29 08-12-2023

Ну вот, запланированное схлопывание раздутых цен на недвигу объявлено :) Что, "строители", очко-мыший глаз?

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Гость

13:30:33 08-12-2023

Да как не могут понять некоторые, что снижения цен на жилье не будет никогда!!! Искусственными методами, такими как завышение первоначального взноса, ничего не добьёшься- население все равно его внесёт, потому что денег у него очень много. И таким образом немыслимый ажиотажный спрос, который не пройдёт никогда, будет только разгонять цену. Жильё не подешевеет!!!!!!!

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Гость

14:01:28 08-12-2023

Гость (13:30:33 08-12-2023) Да как не могут понять некоторые, что снижения цен на жилье ... "Жильё не подешевеет, жильё не подешевеет", - как мантру это повторяйте, по 5 раз в день

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Гость

15:20:11 08-12-2023

Гость (14:01:28 08-12-2023) "Жильё не подешевеет, жильё не подешевеет", - как мантру это... Ну так оно и не подешевеет.

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Элен без ребят

14:44:05 08-12-2023

Гость (13:30:33 08-12-2023) Да как не могут понять некоторые, что снижения цен на жилье ... а вы риэлтер или родились недавно?

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Гость

14:53:33 08-12-2023

Жильё не только подешевеет, но и спрос на него резко сократится, как некоторые "инвесторы" это понять не могут. Скоро все эти выкупленные на стадии начала строительства этажи превратятся для вас в чемодан без ручки, которые будут из вас тянуть коммуналку и налоги... готовьтесь :)

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Гость

13:55:01 08-12-2023

Мы рассчитываем, что ближе к лету жилье подешевеет на 15-20%, а может, и на 30%. Смешно. Короче только анекдот: колобок повесился.

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Гость

15:22:55 08-12-2023

Ну то есть ничего не подешевеет, а жилье подешевеет? Стройматериалы, значит, подорожают, электроэнергия, ГСМ, металл - все подорожает, а жилье подешевеет?? Ачуменные выводы

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Гость

22:46:09 08-12-2023

Гость (15:22:55 08-12-2023) Ну то есть ничего не подешевеет, а жилье подешевеет? Стройма... Если спрос сдуется, то подешевеет. Конечно, не ниже себестоимости, но скидке быть!

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