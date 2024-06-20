Путин: у РФ нет цели подходить к Харькову
Глава государства отметил, что попытки "выдавить" РФ из Харьковской области обернутся для противника большими потерями
20 июня 2024, 23:31, ИА Амител
РФ не ставит цели подходить к Харькову. Как сообщает газета "Известия", об этом 20 июня заявил президент России Владимир Путин на брифинге для прессы по итогам своего визита в КНДР и Вьетнам.
"Что касается харьковского направления, <...> то я еще полгода назад говорил о том, что если обстрелы наших населенных пунктов приграничья будут продолжаться – мы будем вынуждены создавать зону безопасности, санитарную зону на украинской территории", – указал президент.
Глава государства отметил, что попытки "выдавить" РФ из Харьковской области обернутся для противника большими потерями.
01:20:49 21-06-2024
А тогда в чем смысл вообще?
07:35:02 21-06-2024
От это поворот (01:20:49 21-06-2024) А тогда в чем смысл вообще?... вам вислоухим не понять, раз до сих пор не поняли....
06:46:16 21-06-2024
Теперь поняли? Нет?
07:12:53 21-06-2024
Не очень хорошая новость, могут заподозрить, что не получилось
08:47:14 21-06-2024
Гость (07:12:53 21-06-2024) Не очень хорошая новость, могут заподозрить, что не получило...
Заподозрить? Путин "предложил" Украине сдаться самой, потому что две области за два года это великолепные военные успехи. Осталось ещё 20 регионов захватить, и тогда-то мы всем покажем.
09:11:38 21-06-2024
Ясно и конкретно "если обстрелы наших населенных пунктов приграничья будут продолжаться – мы будем вынуждены создавать зону безопасности, санитарную зону на украинской территории" , а цели к Харькову нет,
09:40:45 21-06-2024
Гость (09:11:38 21-06-2024) Ясно и конкретно "если обстрелы наших населенных пунктов при... Если БПЛА, прилетят в Барнаул, то где ты будешь организовывать санитарную зону?
10:26:29 21-06-2024
Гость (09:40:45 21-06-2024) Если БПЛА, прилетят в Барнаул, то где ты будешь организовыв...
Что тебе не понятно ? Для санитарной зоны границы не предусмотрены, откуда бы "птички" не прилетали, пока их гнездо целое СВО будет продолжаться, даже если для этого придется занять всю территорию Украины и далее на Запад, что делали наши деды и прадеды.
09:26:23 21-06-2024
нет цели, только путь
09:49:07 21-06-2024
Гость (09:26:23 21-06-2024) нет цели, только путь... и все мы самураи тогда