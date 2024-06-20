Путин: у РФ нет цели подходить к Харькову

Глава государства отметил, что попытки "выдавить" РФ из Харьковской области обернутся для противника большими потерями

20 июня 2024, 23:31, ИА Амител

Президент РФ Владимир Путин / Фото: kremlin.ru

РФ не ставит цели подходить к Харькову. Как сообщает газета "Известия", об этом 20 июня заявил президент России Владимир Путин на брифинге для прессы по итогам своего визита в КНДР и Вьетнам.

"Что касается харьковского направления, <...> то я еще полгода назад говорил о том, что если обстрелы наших населенных пунктов приграничья будут продолжаться – мы будем вынуждены создавать зону безопасности, санитарную зону на украинской территории", – указал президент.

Глава государства отметил, что попытки "выдавить" РФ из Харьковской области обернутся для противника большими потерями.